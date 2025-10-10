Vilniaus oro uosto konferencijų centre – nuotykių pilna kino kelionė į Floridą su Makaliumi

Vilniaus oro uostas vėl organizavo nemokamą „Kino terminalo“ renginį, nes ankstesnis sulaukė didelio populiarumo. Tik šį kartą organizatoriai nusprendė pasitelkti amerikietišką dvasią ir atrinko Holivudo filmą „Barb ir Star keliauja prie jūros“.
Iš anksto užsiregistravę ir į „Kino terminalą“ atvykę svečiai dar prieš seansą tikino, kad JAV komedija yra puikus pasirinkimas rudenį, kai dienos trumpėja ir vis anksčiau temsta.
Susirinkusieji sutiko su Makaliaus pastebėjimu, kad prisiminimai iš kelionių ir naujų išvykų planavimas puikiai prablaško rudens vakarus. Žmonės tarpusavyje dalijosi mintimis, kur galėtų būti jų egzotiškos atostogos žiemos aviacijos sezonu keliaujant iš Vilniaus oro uosto.
Tuo metu „Kino terminalas“ pasiūlė kelionę į saulėtąją Floridą, kur vyko dalis filmo „Barb ir Star keliauja prie jūros“ veiksmo. Režisieriaus Josho Greenbaumo juostoje pagrindinius vaidmenis sukūrė aktorės Kristen Wiig ir Annie Mumolo. Iš Nebraskos į Floridą pirmą kartą gyvenime iškeliavusios veikėjos patenka į gausybę komiškų situacijų ir prajuokina smagiais dialogais. Tad konferencijų centro erdvėje ne kartą skambėjo smagus juokas.
Žiūrovai dėkojo organizatoriams už rudens vakarui puikiai parinktą vasarišką egzotiškų atostogų temą. Dauguma svečių prisipažino, jog Konferencijų centre lankėsi pirmą kartą ir šioje išskirtinėje erdvėje patyrė įsimintinų įspūdžių. Vienas labiausiai įsimenamų „Kino terminalo“ akcentų buvo pro didžiulius langus atsiveriantis vaizdas į Vilniaus oro uosto peroną: kylantys ir besileidžiantys lėktuvai ir aplink juos vykstančios operacijos.
„Kino terminalo“ organizatorių teigimu, nemokami renginiai padeda pritraukti ir papasakoti visuomenei, jog tokia erdvė oro uoste gali tapti ne tik tradicine konferencinių renginių vieta, bet ir transformuotis į nestandartinius formatus – kino salę, susirinkimų, posėdžių kabinetą, vestuvių, gimtadienio, vakarėlio puotos vietą, net tapti naktiniu ar sporto klubu.