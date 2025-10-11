Arnas Ašmonas apie komentarus: „Kaip baisu į tave žiūrėti. Gėda! Gėda!“

Ekrane visada besišypsantis ir geros nuotaikos Arnas prisipažįsta: dabar jo dienotvarkė sudėliota tarsi šveicariškas laikrodis, minučių tikslumu.
Todėl kol kas poilsiui daug laiko nelieka, kaip pats sako: jaučiu, kad dabar iš gyvenimo turiu imti viską ir nepaleisti nei vienos pasitaikiusios galimybės. Vis dėlto toks didelis tempas turi savo kainą: „Buvo atvejų, kai nuo to varymo, nuo to streso į ligoninę teko atsigulti. Gulėjau ant grindų susirietęs, išvežė mane su greitąja“, – apie patirtus išgyvenimus kalba jis.
Dar rečiau Arnas prabyla apie jausmus mylimajai, taip pat aktorei bei būsimai kineziterapeutei Gabijai Staniulytei.
Tačiau šią šeštadienio pavakarę LNK laidoje „Bus visko“ aktorius nusimes visas kaukes ir atvirai kalbės: „Mes ilgą labai laiką nelabai dalinomės, kad esam kartu, kad pora. Bet kai atsirado viena kita nuotrauka socialiniuose tinkluose, momentaliai visos žinutės iš pašalinių moterų dingo.“
Kodėl Arnas Ašmonas su savo širdies drauge negyvena kartu? Ar žinomumas buvo apsukęs jam galvą? Ir dėl ko vaikystėje atsidaręs šaldytuvą turėdavo atsiklausti tėvų? Tai ir dar daugiau laidoje „Bus visko“ nauju laiku – šią šeštadienio pavakarę, 17.30 val., tik per LNK.