„Žvaigždžių duetų“ užkulisiai: V. Benkunskienė sutaria su N. Bierancu, L. Suodaitį vadina balių organizatoriumi

Devyni duetai LNK muzikiniame šou varžosi jau nuo rugsėjo pradžios. O štai Vilniaus mero žmona, operos solistė Vismantė Benkunskienė ir jos scenos partneris Pijus Narijauskas prie kitų dalyvių prisijungė tik prieš savaitę. Tačiau tai jiems nesutrukdė ne tik šauti į pirmąją „Duetų“ vietą, bet greitai įsilieti į kolektyvą.
„Geras jausmas. Tokia šiluma, bendruomeniškumas. Vienas kitą palaiko, rūpi, kaip kam sekasi. Aš, pavyzdžiui, labai gerai suvaibinau su Nagliu“, – atskleis V. Benkunskienė.
„Žvaigždžių duetų“ dalyviai neslėps, kad bendravimas vyksta ir už filmavimo aikštelės ribų. Kuris iš jų dažniausiai kviečia kitus susiburti smagiai praleisti vakarą? Duetų nariams atsakant į šį klausimą, sekmadienį laidoje dažnai nuskambės Lauryno Suodaičio vardas.
„Laurynas yra pramintas balių organizatoriumi. Jis vienišas, namai laisvi, nors „laisvas plotas“ – tik kas dvi savaites“, – juokaudami pasakos su L. Suodaičiu projekte dainuojantys „Žemaitukai“.
Juokingiausiu muzikinio šou dalyviu beveik vienbalsiai bus įvardintas Tadas Kanapeckas – Varkė Labdarkė. O turinio kūrėja Lina Talžūnaitė prisimins ir kokį juokingą žaidimą T. Kanapeckas buvo sugalvojęs visiems projekto duetams.
„Tadas būna tas žmogus, kuris sugalvoja užkulisinių žaidimų. Buvo toks žaidimas, kai kiekvienam iš dalyvių buvo duotas koks nors žodis, pavyzdžiui, „palangė“ ar „bepasikiškiakopūsteliaudami“. Ir tuos žodžius, jau po pasirodymo, bekalbant su komisija, reikėdavo kažkaip įkomponuoti į savo kalbą“, – pasakos L. Talžūnaitė.
Tiesa, jau lipant į sceną linksmybes dažnai pakeičia jaudulys. Todėl neretai duetams atlikus pasirodymus, užkulisiuose prasiveržia nesuvaidintos emocijos. Taip šį kartą nutiks ir LNK laidų vedėjai Medai Borisaitei, kuri kartu su dainininku Anyanya atliks jausmingą Ievos Zasimauskaitės kūrinį „Kol myliu“.
Duetas sulauks pagyrų iš komisijos, o Anyanya pripažins, kad jam yra garbė dainuoti su Meda. Po pasirodymo moteris pravirks.
„Čia laimės ašaros. Nežinau, kas man čia pasidarė. Sujautrėjau. Visada žinai, kur gali geriau, gali iš savęs daugiau. Ir kai girdi gražius žodžius, yra faina“, – jautriai kalbės LNK laidų vedėja.
„Žvaigždžių duetai. Nauja era“ – sekmadieniais 19.30 val. per LNK televiziją.
ProjektasValdas BenkunskasLNK
Rodyti daugiau žymių