Prieš TV kameras prabilę Mantas Vygantas ir Milda May: „Cirkas baigėsi, užtenka!“

Tai – pirmas dainininko ir jo mylimąja tapusios šeimos draugės Mildos interviu, kuriame pora sutiko atsakyti net į nepatogiausius klausimus.
Lygiai prieš metus 34-erių dainininkas Mantas Vygantas savo šeimos namuose pasitiko su trumpam iš Anglijos grįžusiu tėčiu.
Jis pasakojo kodėl po devynerių metų išsiskyrė su 22-ejais metais vyresne širdies drauge ir scenos partnere Jolanta, ir po 15-os metų gyvenimo Londone grįžo į Lietuvą.
Tuomet namuose tvyrojo vyriška tvarka ir moterimi nė nekvepėjo.
Šiandien „Nuo... Iki...“ Mantas namuose pasitiko su nauja širdies drauge Milda, į Lietuvą su dukra grįžusia po 25-erių metų gyvenimo Londone.
„Lietuva dabar visiškai kitokia šalis nei buvo tuomet, kai išvykau“, – sakė Milda, sukiodamasi virtuvėje.
Jai čia apsigyvenus pasikeitė ir Manto šeimos namai – atsirado ne viena interjero detalė, žvakės, statulėlės, o tvarka – ideali.
Neseniai socialiniuose tinkluose Mantas pirmą kartą prisipažino Mildai puoselėjantis romantiškus jausmus. Ar romaną jie užmezgė dar būdami santykiuose su kitais žmonėmis?
Kodėl praėjus net metams po žinios apie Manto skyrybas su širdies drauge ir scenos partnere, Londone gyvenančia Jolanta Naruševičiūte, yra nuolat linksniuojami žiniasklaidoje? Ko jie bijo? Ir kodėl ketina kreiptis į teismą?
Išskirtinis dainininko Manto Vyganto ir jo mylimosios Mildos May interviu gyvenimo būdo laidoje „Nuo... Iki...“ jau šį pirmadienio vakarą, 20 val., tik per LNK.