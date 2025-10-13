Soliaris atvirai – apie žmoną, kurios šeimai priklauso didžiulis verslas, ir kas juos sieja su SEL

Ko gero, daug kas iš jūsų jau matėte naujausią Egidijaus Dragūno ir Soliario vaizdo klipą – Italijos gamta, ikoniški automobiliai, ir dailios dainininkų mylimosios, ne taip seniai tapusios žmonomis.
„Gražios žmonos, tai kodėl gi ne? Be to, jos sutiko. Žmonos šiaip palaiko mus visuose mūsų darbuose. Mano tai visur realiai dalyvauja, ir į koncertus nuvažiuoja, ir aš jai padedu. ir ji man padeda“, – apie savo mylimąją, kurią jau metus vadina žmona, pasakojo Algimantas.
Galime tik paspėlioti, kad neviešinti naujai sukurtos savo šeimos gyvenimo Soliarį įpareigojo ir žmonos Monikos statusas.
Algimanto žmonai ir jos šeimai priklauso didžiulis verslas – jų parduotuves „Vynoteka“ galima rasti kiekviename mieste, o jiems priklausančius prekių ženklus „Žalia giria“ bei „RC cola“ taip pat žino daugelis.
Soliaris patikina, kad ir jis pats sėkmės bei rezultatų prieš susipažįstant su Monika siekė ne vien muzikoje. Jis kūrė ir verslus.
„Mes su partneriu jau buvome įsibėgėję tikrai stipriai. Turėjome ne vieną verslą, pradedant odontologija ir nekilnojamuoju turtu, šalia muzikos. Ir muzika neblogai sekėsi, kūriau ir sau, ir kitiems. Rašydavau tekstus ir muziką.
Gal jeigu būčiau anksčiau ją sutikęs, arba būčiau nieko neveikęs, gal tada net nebūčiau pradėjęs santykių. Nes jeigu neturi ką pasiūlyti, žmogaus neapgausi.
Vis tiek yra išvykos, dovanos. Jeigu tam neturi finansų ar galimybių, tai gal net neverta pradėti. Mašiną gali vieną kartą iš draugo pasiskolinti, bet kitą kartą nebeduos, ir viskas, baigsis“, – lengvai pajuokaudamas laidoje mąstė dainininkas.
Gaunantis didelį žmonos palaikymą muzikinėje veikloje, Algimantas sako, kad jei tik gali kuo padėti jai – filmuojant reklamas, galvojant marketingo idėjas, mielai sutinka pagelbėti.
Visiškai dalykiniai santykiai – taip Algimantas apibūdina jo ir šešeriais metais jaunesnės Monikos draugystės pradžią. Nors Soliaris neslepia ne kartą norėjęs žaviai moteriai pasakyti komplimentą.
„Man labai pasisekė“, – pasakodamas apie savo mylimosios šeimą sakė Soliaris.
Beje, Moniką ir Soliarį supažindino Egidijus Dragūnas. Algimantas interviu atvirai papasakojo, kad vyrus sieja ne tik muzikos projektai, bet ir bičiulystė.