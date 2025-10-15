Alano Chošnau ir Alev Tav vasaros hitas „Golden Sun“ sulaukė ypatingo įvertinimo

„Golden Sun“ atsirado ne tuščioje vietoje: Alev Tav yra Pete Tong DJ Academy didžiojo prizo laimėtoja (2024) ir Ibizos DJ scenos vardas su pasirodymais Hï Ibiza, Amnesia, Eden, Lío, Club Chinois ir kt., jos kūryba skambėjo BBC Radio 1, o 2025-aisiais ji debiutavo Hï Ibiza Joseph Capriati „Metamorfosi“ vakarėlyje. Ši Alev Tav patirtis persikelia ir į studiją su Alanu Chošnau. „Golden Sun“ – tai brandus, klubinis, bet ir radijui draugiškas muzikinis darbas.
Alev Tav teigia: „Kūrinys „Golden Sun“ man – gryna energija, apgaubta šiluma. Norėjau, kad ritmas būtų užburiantis, bet kartu keliantis – kad pats nepastebėtum, kaip pradedi judėti. Tai erdvė, kur bosinė linija įžemina, o melodija ir vokalas kelia aukščiau. Mane nustebino, kaip lengva buvo dirbti su Alanu: aš siųsdavau jam aranžuotes ir ritmus, o jo sukurtas ir įdainuotas vokalas visada suskambėdavo harmoningai ir hipnotizuojančiai. Jis – labai patyręs popmuzikos atlikėjas ir per kūrybą mes tapome išties gerais draugais“
Alanas Chošnau apie naują duetą kalba nostalgiškai: „Žengti į elektroninę muziką su Alev man yra sugrįžimas prie šaknų. Dar ankstyvais 1990-aisiais metais su bičiuliais slaptai organizuodavom diskotekas mokyklose – grojome to meto elektroninį šokių skambesį. Tai buvo ne tik vakarėliai, o laisvės forma ir ryšys su išoriniu pasauliu.
Ši patirtis mane itin formavo kaip atlikėją, tad dabar džiaugiuosi galėdamas tą jaunatvišką energiją ir tam tikra prasme istoriją perteikti tarptautinei auditorijai kartu su Alev ir „Glasgow Underground“ leidėju. Šių laikų kontekste dirbti su naujos kartos Ukrainos kūrėja ir prisidėti prie naujausio tarptautinės elektroninės muzikos skambesio man yra tikra privilegija ir kūrybinė misija. Mes kartu šį duetą jaučiame giliau nei tik muzika ir tai mus dar labiau suartina.“
„Golden Sun“ jau skamba radijo eteriuose trijuose žemynuose: nuo JK ir Vokietijos iki JAV, Brazilijos, Meksikos ir JAE. Tarp miestų lyderiauja Ibiza, Dubajus, Majamis, Londonas ir Meksikas, o paminėjimo vertos stotys: Mambo Radio (Ibiza), Move Miami Radio ir WZFL Revolution 93.5 FM (Majamis), FG Chic (Paryžius), Select UK Radio (Londonas), Electro Radio (Ciurichas), Beat 100.9 FM (Meksikas), Best 92.6 FM (Atėnai), KXRG My 95.9 (Glasgas) ir M-1 Dance (Vilnius).
Duetui itin svarbus ir garsių pasaulio didžėjų, tokių kaip Jamie Jones, Dennis Cruz, Don Diablo, Raffa FL palaikymas, o kultinė Brazilijos žvaigždė DJ Vintage Culture apie Alano Chošnau ir Alev Tav kūrinį „Golden Sun“ pakomentavo trumpai ir taikliai: „Dope!“
Šiandien „Golden Sun“ jau grota daugiau kaip 16,8 milijonų kartų, o apie Alano Chošnau ir Alev Tav duetą rašo didžiausi šokių muzikos leidiniai – „DJ Mag“ ir „Mixmag“, taip pat regioniniai portalai kaip „Electric Mode UK““, „Aftermag“, „BeatforBeat“, „BeatFreak“, „DJ Sound“ ir „TudoBeats“ – praneša leidėjas „Glasgow Underground“.
Duetas tęsia darbą su nauja muzika – daugiau tarptautinių muzikos naujienų bus visai netrukus. O artimiausiu metu Alanas Chošnau kviečia į naujametinį koncertą „Compensa“ koncertų salėje Vilniuje – gruodžio 30 d. vyks „Naujųjų metų šou“ su, žinoma, lietuviška jo solinės kūrybos programa, kurią Alanas scenoje atliks ne tik su instrumentalistais, bet ir didžėjumi iš Klaipėdos DJ Gexx. Bilietai jau prekyboje.