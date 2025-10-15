Atlikėja Adrina – apie darbą kartu su sužadėtiniu: „Nėra dainos, kad nebūtume susipykę“

Donatas Tamašauskas prisiminė, kad vaikystėje niekada negalvojo apie muzikos prodiuserio karjerą.
„Jeigu kažkas tada būtų pasakęs, kad aš sėdėsiu kažkokioje patalpoje, kurią suaugę vadina įrašų studija, turėsiu savo garso kolonėles, kompiuterį, tai mažų mažiausiai būčiau parodęs pirštą prie smilkinio“, – šypsosi muzikos prodiuseris.
Adrina atviravo, kad prie jos muzikinės karjeros prasidėjo ir senelio palikimas. „Buvo 1500 eurų. Pirmiausia, sesė mane pamokė blakstienas dėti. Dalį pinigų investavau, kad susipirkčiau priemones. Tada 500 eurų – į Turkiją.
Likę 500 eurų, galvoju, tegu būna kortelėje. Tada mes su Donatu susirašėm. Pradėjom įrašinėti dainą. Aš neklausiau, kiek daina kainuos, nes žinojau, kad turiu pinigų ir jeigu ką, man tėvai tikrai duos, padės. Donatas pasakė, kad daina kainuoja 500 eurų. Čia buvo pirmoji mano daina „Mintyse“, – dalinosi dainininkė.
Pora pripažįsta, kad būti kartu tiek gyvenime, tiek darbe nėra visada lengva.
„Nėra nei vienos mano rašytos dainos, kad mes nebūtume susipykę. Visko būna ir tenka susitvarkyti priverstinai, nes mes ištisai kartu. Šiaip drauge smagiau, nes „Adrina“ yra mūsų bendras projektas. Jeigu kažkokie klausimai ar dar kažkas ištinka – niekas geriau nežinos, kaip reaguoti ar elgtis, be mūsų dviejų. Aš žinau, kad aš labiausiai Donatu galiu pasitikėti ir jo patarimų paklausyti“, – sakė Adrina.
„Per kančias į žvaigždes“, – pridūrė Donatas.
Šiuo metu atlikėja Adrina dalyvauja projekte „Žvaigždžių duetai. Nauja era“, kuriame dainuoja kartu su šokėju, socialinių tinklų kūrėju Nagliu Bierancu. „Norėjau dalyvauti su Nagliu, nes jis man pirmiausia atėjo į galvą. Su šiuo žmogumi, žinojau, mes turėtume gerai sulipti. Pasakiau prodiuseriams, kad aš dalyvausiu, bet su viena sąlyga – jeigu bus Naglis. Tuo metu galvojau, kad su kažkuo kitu man tikrai nebus įdomu“, – atviravo Adrina.
Pasak Adrianos, Naglis projekte tikrai labai tobulėja ir daug stengiasi. „Iš pradžių teko truputį įkalbinėti jį, o dabar reikia laikyti, nes jis jau, ponas, žino, ko jis nori. Patobulėjęs yra ne tik dainavimas. Jis kai pirmose laidose dainuodavo, jo kūnas nejudėdavo. Tu matai, kad jis galvoja. O dabar jis ir kūną pajungia. Jis labai daug dirba. Naglis beveik kiekvieną dieną eina pas vokalo mokytoją ir dainuoja“, – pasakojo ji.
Laidoje „Šeškinės 20“ atlikėja, kalbėdama apie kūrybą, priduria, kad įkvėpimas dažniausiai ateina netikėtai. „Pavyzdžiui, dainą „Atsukim laiką“ parašiau viena būdama namie. Donato tėtis gamina vyną. Pasiėmiau paragauti vyno ir gimė daina. Ir gimė va kokia daina“, – džiaugėsi Adrina.
Daugiau subtilybių apie atlikėjos Adrinos muzikinį kelią ir asmeninį gyvenimą galite išgirsti laidoje „Šeškinės 20“ jau šį trečiadienio vakarą 20 val. per LNK.
