Nuo viešumos atsitraukęs Dovydas Laukys prabilo apie naują veiklą

„Po dvejų su puse metų vėl sutikau ateiti į pirmą pokalbį. Oficialiai įsivardinau, kad buvau pervargęs nuo standartinių skandaliukų, norėjosi susikoncentruoti į santykius – ne tik į asmeninius, bet ir verslo“, – laidoje „Nuogas pokalbis su Danieliumi Bunkumi“ atvirai sakys prodiuseris, verslininkas ir turinio kūrėjas Dovydas Laukys.
Pasak Dovydo, per pastaruosius trejus metus jo gyvenimas įgavo aiškesnį kontūrą: „Pradėjau pats sau akcentuoti, kad viskas turi būti teisinga pirmiausia ne kitiems, o man pačiam. Paimta iš tokios tiesos „kaip jaučiuosi, taip ir darysiu – kaip noriu, taip ir bus“, – prisipažins jis.
Laidos metu Dovydas kalbės ir apie savęs pažinimo kelią. Jis atskleis, kaip keičiasi jo prasmės pojūtis.
„Kažkuriuo metu pastebėjau, kad pradėjau daryti daug dalykų, kurių nenoriu daryti“, – atvirai sakys jis.
D. Laukys taip pat papasakos apie savo kūrybinę veiklą internete ir knygą, kuri tapo pagrindu jo kuriamam turiniui.
„Mano turinys – be pagražinimų ir filtro. Jis apie tai kas žmonėms turėtų būti svarbiausia – mūsų santykį su savimi ir pasauliu. Tiek kassavaitinis naujienlaiškis, tiek trumpi vaizdo įrašai, yra lyg tiltas į mano knygą „120 gyvenimo taisyklių. Jauno žmogaus biblija“, – pridurs pašnekovas.
Dovydas atskleis, kad įkvėpimo semiasi ir iš vaikystės skaitytų kūrinių – nuo Karl May „Vinetu“ iki Dž.Londono „Jūrų vilko“. „Jos suformavo mano vertybes. Norėčiau, kad mano idėjos taip pat pasiektų daugiau jaunų žmonių“, – sako jis.
Paklaustas apie kasdienybę, Dovydas neslėps, kad jo gyvenimas šiandien visiškai kitoks nei anksčiau.
„Jei būtume šnekėję prieš pusmetį, būčiau kalbėjęs kaip tikras guru – tas, kuris keliasi ketvirtą ryto, sportuoja, dirba be poilsio. Dabar? Dvi ar tris savaites vis nepavyksta atsikelti iki devynių. Vasarą tiesiog išjungiau žadintuvą ir paleidau kontrolę. Kartais tenka pajusti pasekmes, bet „nestresas“ – geriausias jausmas gyvenime“, – šypsosis jis.
Dovydo diena šiandien susideda iš keturių dalių. Pirmiausia – reklamos agentūra, kurianti vaizdo įrašų koncepcijas verslams, kad jų turinys organiškai taptų „viral“.
„Dirbtinis intelektas dar nepakankamai moka lietuviškai, todėl viską darome rankomis – nuo idėjos iki įgyvendinimo“, – pasakos kūrėjas.
Antroji jo veiklos dalis – „Garsinio brandingo Butikas OSB013“, kurią jis valdo kartu su mylimąja Simona Burbaite. Agentūra daugiausiai dirba su tarptautiniais klientais.
„Kuriame garso identitetus – tą pojūtį, kai ateini į kvepalų saloną ar mados pristatymą, ar viešbutį, ar netgi SPA ir girdi muziką, kuri turi savitą išskirtinį skambesį – identitetą. Tą muziką ir garsus kuriame mes“, – atskleis jis.
Trečioji – renginių organizavimas.
„Anksčiau esu daręs savo festivalį „Siemens“ arenoje. Dabar norisi kažko kitokio – suburti žmones, kurie kuria, mąsto, vadovauja. Kartu su „Senatorių pasažu“ rengiame vadovų konferenciją, kuri, tikiu, taps unikali. Noriu, kad Lietuvoje atsirastų dalelė to, ką mačiau Davoso forume – bendrystės, įkvėpimo, stiprybės“, – pasakos Dovydas.
