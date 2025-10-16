Paaiškėjo, kaip į žmonos dalyvavimą „Žvaigždžių duetuose“ reagavo Vilniaus meras

Prieš priimdama sprendimą dalyvauti projekte ji sako pasitarusi su vyru – Vilniaus meru Valdu Benkunsku.
„Aišku, kad paklausiau. Buvo klausimas, o su kuo? Juk mama irgi save turi realizuoti kažkur. Turiu labai didelį palaikymą namuose. Visada paklausia, kaip jautiesi, ar išpildei savo lūkesčius, ar esi laiminga dėl rezultato. Jeigu reikia, paskatina, sako, važiuok repetuoti, mes susiderinsime laiką“, – KK2 laidoje pasakojo Vismantė Benkunskienė.
Scenoje Vismantė dainuoja kartu su aktoriumi Pijumi Narijausku. Jis neslepia – apie merienę kaip dainininkę buvo girdėjęs dar prieš projektą.
„Atsimenu, kai meras buvo išrinktas – balsavau ir pats už jį. Tada pristatinėjo šeimą, ir pamenu, kad buvo skelbiama, jog jo žmona yra baigusi operinį dainavimą“ – sako Pijus.
Bendradarbiavimas duete iškart virto stipria draugyste.
„Pijaus nepažinojau. Man buvo svarbiausia, ar pavyks komunikuoti. Jei konekšinas įvyksta – viskas vyksta labai sklandžiai.
Kartais repetuoju namuose su dukra ant rankų, Pijus jungiasi per vaizdo skambutį – tai pasidaro net tercetas namuose,“ – juokiasi dvi dukras auginanti Vismantė. Antroji Benkunksų dukra Marcelė gimė vos paskutinę praėjusiųjų metų dieną.
Ar meras Valdas Benkunskas nepavydi žmonos scenos partneriui? Žiūrovai išgirs jau šį ketvirtadienio vakarą laidoje „KK2“ 19.30 val. per LNK.
Vilniaus merasValdas BenkunskasVismantė Tubelytė
