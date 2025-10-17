Apie naujas veiklas prabilęs Dovydas Laukys: nuo milijoninių projektų iki pirmosios knygos

Šį šeštadienį „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „Gyvenimas versle“ – Dovydas Laukys. Jis pasidalins savo kelione nuo scenos ir filmavimo aikštelių iki verslo pasaulio, papasakos apie renginius, kurių biudžetai siekia milijonus, bei išduos detalių apie pirmąją savo knygą, kuriai idėjų sėmėsi iš asmeninės patirties.
„Mama vertė mokytis, todėl galėjau stoti beveik visur, bet pasirinkau labiausiai „crazy“ variantą – vaidybą. Po to buvo režisūra, prodiusavimas, muzikos projektai, net valiutų prekyba. Išbandžiau daug, kol galiausiai išsigryninau ir supratau, kas man įdomiausia“, – pasakoja Dovydas.
Šiandien jis vadovauja kelioms agentūroms – viena padeda įmonėms atrasti „viral“ turinio formules, kita kuria garsinį identitetą prekių ženklams. Be to, Dovydas aktyviai dirba renginių pasaulyje, kuris, kaip pats sako, jau seniai tapo jo gyvenimo dalimi.
„Didžiausias mano projektas siekė milijoną eurų, o kitais metais planuojame renginį, kuris šį biudžetą viršys ne vieną kartą. Taip pat šiuo metu organizuojame aukščiausio lygio vadovų konferenciją – mūsų tikslas surinkti žmones iš TOP 500 turtingiausių sąrašo ir sukurti jiems tokią patirtį, kokios dar nėra turėję“, – laidoje sako Dovydas.
Greta šių veiklų kūrėjas ruošia ir savo pirmąją knygą „Jauno žmogaus Biblija“, kuri gimė iš asmeninių užrašų, sukauptų per pastaruosius penkiolika metų. Jo teigimu, tai knyga apie gyvenimą – paremta realiomis patirtimis ir veikiančiomis taisyklėmis.
„Iki šiol viską skaitytojams atiduodavau „reels’ų“ arba kassavaitinio naujienlaiškio formatu, tačiau jau po maždaug trijų mėnesių išleisiu knygą, į kurią sudėjau visą savo širdį ir visus efektyvumo patarimus“, – pasakoja Dovydas.
Kita laidos tema pakvies susipažinti su kauniete Vaida – moterimi, kuri grožio industrijoje savo kelią pradėjo nuo atsitiktinumo, o šiandien sėkmingai vadovauja grožio akademijai „BioBenè Italia Lietuva“. Prieš porą metų ji laidoje „Gyvenimas versle“ jau dalijosi savo istorija, kaip netikėtai atrasta itališka kosmetika įkvėpė žengti į visiškai naują sritį ir įkurti verslą, paremtą tikėjimu kokybe bei autentiškais ingredientais.
„Pabandžiau Italijos auksu vadinamą kaštonų aliejų ir tą pačią minutę supratau, kad reikia įkurti savo įmonę. Ši kosmetika paskatino domėtis estetikos pasauliu, todėl išskridau į Italiją mokytis, įgijau daug žinių, patirties ir net tų mažų paslapčių, kurios šiandien leidžia lepinti savo klientes išskirtiniais rezultatais“, – prisimena Vaida.
Per penkiolika metų bendradarbiaudama su italais, Vaida užmezgė išskirtines partnerystes ir į Lietuvą atvežė daugybę naujovių grožio srityje. Viena jų – pažangiausia šiuo metu pasaulyje laikoma jonų srautų technologija, kurios poveikis matomas iš karto po procedūros.
„Atvežiau į Lietuvą turbūt pažangiausią technologiją šiuo metu – ji paremta jonų srautų veikimo principu. Rezultatai, kurie tikrai džiugina klientes, matomi iš pirmo karto. Tai labai retas dalykas, kad po aparatinės procedūros, be jokių intervencijų ar injekcijų, be skausmo pasimatytų toks efektas“, – pasakoja Vaida.
Trečiasis laidos siužetas papasakos Deno istoriją – ekonomisto, kuris netikėtai pasuko į odontologijos pasaulį. Po daugelio metų darbo verslo valdymo srityje jis nusprendė investuoti į savo verslą ir visiškai pakeisti kryptį. Taip Denas įsigijo odontologijos kliniką ir užsibrėžė tikslą ją paversti šiuolaikiniu, inovatyviu centru, kuriame derėtų profesionalumas, pažangios technologijos ir rūpestis pacientu.
„Po septynerių metų darbo samdomu direktoriumi nusprendžiau imtis savo verslo. Ieškodamas, kur investuoti, pamačiau skelbimą apie odontologijos kliniką. Numatęs didžiulį potencialą, nėriau stačia galva – dar per pandemiją, kai įmonė net nevykdė veiklos“, – prisimena odontologijos klinikos „Skaitmeninės šypsenos“ vadovas Denas.
Per kelerius metus Denui pavyko kliniką paversti tikra skaitmenine erdve, kurioje aktyviai veikia dirbtinis intelektas. Rentgeno nuotraukos čia analizuojamos algoritmų, kurie automatiškai įvertina kiekvieną dantį, pateikia galimų diagnozių tikimybes ir padeda gydytojui greičiau bei tiksliau priimti sprendimus. Tokia sistema ne tik taupo laiką, bet ir leidžia pacientui aiškiau suprasti savo gydymo planą.
„Dirbtinis intelektas palengvina darbą tiek gydytojui, tiek pacientui – sistema nuotrauką išskaido iki smulkiausių detalių ir išryškina vietas, kurioms reikia dėmesio. Taip išvengiame klaidų, efektyviau bendraujame tarpusavyje ir su pacientu. Mano tikslas – pasiūlyti kokybiškiausią paslaugą, kad viskas būtų paprasčiau, greičiau ir be bereikalingų vizitų“, – sako Denas.
