Sasha Songas prabilo apie alkoholio priklausomybę: „Lūžio taškas buvo reanimacija“

Viktorija Mauručaitė, legendinės grupės „Viktorija ir Vitražas“ veidas, grįžta į sceną po ilgos tylos ir įvairiausių darbų – net už baro. „Pirmo skambučio sulaukiau prieš dešimt metų – tiek ir užtruko, kol sudėliojome taškus. Gerbėjai vis klausia, kada sugrįšim? Ne kartą esu sakiusi – turėjau perdegimo jausmą, nebemačiau prasmės. Atitolau nuo veiklos, organizavau renginius, scenoje stovėjo kiti. Dabar vėl jaučiu malonumą dainuoti, noriu grįžti“, – sakys Viktorija, nusprendusi, kad gana klaidžioti klystkeliais.
Viktorija prisimena, kad dainuoti pradėjo 12-os, o savo piką pasiekė 14-os metų, būdama mokinukė, kai tapo viena populiariausių dainininkių. „Iš koncertų traukiniu grįždavau į kontrolinius, prasidėjo patyčios, grasinantys laiškai, beje, iš „Fojė“ fanų. Konkurencija, kova buvo. Aš tai dariau iš didžiulio malonumo, o už gautus pinigus prisipirkdavau „Snickers“ šokoladukų“, – juoksis Viktorija.
Bet, kas keisčiausia, ji svajojo ne dainuoti, o šokti su juodaodžiu. „Įgyvendinau svajonę, tiesa, labiau dainavau negu šokau su juo, nes buvo nerangus ir neatitiko mano lūkesčių. Aš jį užkalbinau gatvėje ir nedainuojantį žmogų priverčiau dainuoti su manim dainą „Šokoladinė diena“.
Dainininkas Natas prisipažins, kad į šou pasaulį veržėsi bet kokia kaina. „Labai norėjau, kad per teliką rodytų, kad pastebėtų. Svajojau patekti į „Kelią į žvaigždes“, bet patekau į realybės šou „Dangus“. Šiandien vis dar smagu, kai atpažįsta gatvėje“, – atvirai pasakos jis.
Vilius Krivickas, kadaise išgarsėjęs kartu su Merūnu ir Radžiu, šypsosis prisiminęs, kaip atsitiktinai pateko į sceną: „Į „Kelio į žvaigždes“ atranką lydėjau draugą, kuriam akomponavau, o pasirinko mane. Skirtingai nei Natas, aš nenorėjau būti televizijos šou, bet likimas taip sudėliojo. Po šou pirmus dešimt metų keliavau po pasaulį, paskui sugrįžau į Marijampolę, sukūriau grupę „Majamis“, įsidarbinau valdiškame darbe.“ Tačiau jo kelią nutraukė skandalas: „Po čekiukų istorijos buvau teisiamas. Dabar ketverius metus negaliu dirbti vadovaujamo darbo ir dalyvauti politikoje. Per tą laiką pasiruošiu dainų ir vėl startuosiu.“
Didžiausią dramą laidoje atskleis Sasha Song. Dainininkas pasakos apie kovą su priklausomybėmis: „Priklausomybės mane persekiojo nuo paauglystės. Lūžio taškas buvo reanimacija, kai buvau ant mirties slenksčio. Arba mirtis, arba gydysiuosi. Reikėjo metų reabilitacijos, daug darbo su savimi. Šiandien esu blaivus metus ir keturis mėnesius, bet žinau – priklausomybė visada kvėpuoja į nugarą.“
Kas padeda atlikėjams sugrįžti į sceną? Kodėl po skandalų jie vis dar trokšta šlovės? Ir kas iš jų sugebės iš tikrųjų atsistoti ant kojų? Ko jie ieško – šlovės, pinigų, ar tiesiog antros progos?
