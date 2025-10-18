S. Januška – apie nepamirštamą koncertą 12-os žmonių kompanijai: „Teko šokti tris kartus greičiau“

Egidijus šį šeštadienį papildys kapitono Manto Katlerio, o Steponas – Mindaugo Stasiulio komandą.
Naudodamasis proga, kad studijoje – tokie žinomi muzikos veidai, M. Stasiulis nusikėlė į vaikystę. Kapitonas prisiminė namuose turėjęs seną E. Sipavičiaus ir grupės „Coda“ plokštelę.
„Vis dar ją atsimenu – tai tik parodo, kiek jau metų egzistuoju šiame pasaulyje…“ – juokavo jis, tiksliai nupasakodamas plokštelės spalvas.
Antrąją vinilinę plokštelę visai neseniai išleido ir jau 47 metus gyvuojanti S. Januškos grupė „Studija“. Tačiau įdomiausia tai, kad pirmoji buvo išleista tik pačioje grupės pradžioje!
Daugybę įdomių faktų žiūrovai išgirs ir prasidėjus žaidimui. Pavyzdžiui, M. Katleris papasakojo, kodėl Holivudas anksčiau buvo vadintas Hollywoodlandu, ir kas nutiko, kad tai po Antrojo pasaulinio karo pasikeitė.
O vėliau jis papasakojo ir neįtikėtiną dalyką apie… paskalas.
„Girdėjau įdomų faktą. Tyrinėjantys žmonių socialinius ryšius nustatė, jog be gandų neįmanoma jokia civilizacija. Gandai yra būtina to dalis“, – nustebino M. Katleris.
O S. Januška vieno klausimo metu prabilo ir apie netikėčiausius praeities koncertus įvairiuose Lietuvos miestų kultūros namuose. M. Stasiulis teiravosi, kokiam mažiausiam ten susirinkusių žmonių skaičiui yra tekę koncertuoti?
„Gal kokių 12 žmonių yra buvę… Nepaisant to, vis tiek atlikome pilną programą ir buvo labai geras koncertas. Tik šaltas! Tai buvo tie laikai, kai kultūrkės dar buvo nešildomos, todėl visi sėdėjo su kailiniais ar tuo, ką turi. Viduryje koncerto pajutau, jog mano kojos pradėjo taip šalti – juk koncertiniai batai buvo su plonais padais – kad teko šokti tris kartus greičiau nei įprastai“, – juokėsi prisimindamas S. Januška.
Laidoje, kaip įprasta, apsilankė ir nuo žaidimo neatskiriamos „N2“ komandos narys Ignas. Tačiau šįkart sužinosime įdomų faktą ir apie jį – pasirodo, kad Ignas turi brolį dvynį!
„Jeigu vienas susprogtų, kitas liktų“, – progos pajuokauti nepraleis M. Stasiulis, o ką Ignas pademonstruos scenoje, pamatysite jau šį vakarą.