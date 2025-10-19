Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
ŽmonėsTV antena

Rūmuose karaliui ir kunigaikščiui dainavusi lietuvė sujaudino „Lietuvos talentų“ teisėjus: „Per jus šiandien reiškiasi Dievas“

2025 m. spalio 19 d. 11:44
Šį sekmadienį TV3 žiniasklaidos grupės žiūrovus tradiciškai pasitiks dar viena įspūdinga „Lietuvos talentų“ laida. Ant scenos žengs patys įvairiausi dalyviai – nuo drąsių šokėjų iki muzikos virtuozų, o kiekvienas pasirodymas taps nauju įrodymu, kad talentas neturi nei amžiaus, nei ribų, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (4)
Tarp šio vakaro pasirodymų – ypatinga istorija, atkeliausianti tiesiai iš Belgijos sostinės Briuselio.
Operos atlikėja Saulė Šatė, kurios balsas jau skambėjo karalių rūmuose, šįkart dainuos Lietuvai.
Nors gimė ir užaugo Belgijoje, ji nuo mažens kalbėjo lietuviškai, mokėsi lietuvių kalbos kartu su mama ir visuomet didžiavosi savo šaknimis.
„Man bus didelis džiaugsmas dainuoti Lietuvai ir jos žmonėms“, – prieš pasirodymą sakys šou dalyvė.
Jaunos dainininkės karjera – įspūdinga. Ji jau yra dainavusi Belgijos karaliui Pilypui ir Liuksemburgo didžiajam kunigaikščiui Henri, jų gimtadienių proga surengtame Gala vakare.
Tačiau šįkart Saulė pasirinks ne prabangą, o nuoširdumą – sceną, kurioje susitinka įvairiausi žmonės ir jų talentai.
Kai atlikėja šiltai pasakos apie savo meilę Lietuvai ir… cepelinams, teisėjų veiduose atsiras plati šypsena. „O aš esu profesionali cepelinų gamintoja!“ – šmaikštaus Rūta Ščiogolevaitė, priversdama visus nusišypsoti.
Tačiau vos Saulė uždainuos, atmosfera pasikeis. Jos balsas – stiprus, jautrus, teatrališkas – užpildys visą erdvę. Žiūrovai klausysis sulaikę kvapą, o teisėjai netrukus atvirai išreikš savo jausmus.
„Man atrodo, kad per talentą žmoguje reiškiasi Dievas. Tai per jus jis šiandien tikrai reiškiasi“, – sujaudinta kalbės Anželika Cholina.
„Tai, ką aš išgirdau, buvo visiškai netikėta“, – sakys Vytautas Rumšas jaunesnysis bei pridės, kad tokio lygio balsas televizijos scenoje – tikra retenybė.
Profesionali, bet nuoširdi, elegantiška, bet žemiška – S. Šatė įrodys, kad net ir užaugus toli nuo Lietuvos, meilė gimtajai šaliai gali skambėti stipriau nei bet kada.
Ar jos pasirodymas pavergs ir kitų teisėjų širdis? Ar jai pavyks patekti į kitą etapą? Visa tai pamatysite jau šio sekmadienio laidoje.
„Lietuvos talentų“ laida – sekmadieniais, 19.30 val. per TV3
„Lietuvos talentų“ šoulaidatv3

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.