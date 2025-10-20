44-erių Rūta Ščiogolevaitė – apie sunerimti privertusią savijautą: „Labai išsigandau“

„Tikrai ne kasdien spinduliuojame optimizmu ir neatrodome taip, tarsi ką tik nužengusios nuo scenos ar išsijungus kameroms“, – tvirtino ne viena.
Prieš keletą savaičių dainininkė Rūta Ščiogolevaitė pristatė naują dainą, įrašytą su Lietuvos elektroninės muzikos kūrėju Marijumi Adomaičiu-Ten Walls „Man patinka“. Nuotaikingoje dainoje ne kartą nuskamba žodžiai – gyvent vienai man patinka, aš jaučiuosi laiminga, jaučiuosi sau reikalinga, nėra ko liūdėt.
Net ir dainos klipe 44-erių penkių vaikų mama visiškai kitokia, nei ją įpratę matyti gerbėjai. Jaunatviška, valiūkiška, energinga ir seksuali. Suvokimas, kad laimei nebūtinas kažkas kitas, pasak Rūtos, – vienas laimės receptų, o didžiausias džiaugsmas po visų sunkumų atrasti laimę būti su savimi.
Laidos filmavime Rūta pasakosžjo daugelį metų neleidusi sau pailsėti, laiko pasirūpinti tik savimi, kol vieną dieną suprato – pasaulis dėl to, kad keletą dienų leis sau nuo visko atsitraukti, nesugrius.
Moteris pasakojo tik neseniai pajutusi norą tiesiog pabūti su savimi ir visą dieną nieko neveikti.
„Iš pradžių labai išsigandau šitos būsenos ir pagalvojau: „O Dieve, man depresija. O paskui – o Dieve, man išsekimas. Tai ką dabar reiks daryt? Kaip dabar gyvensiu, kaip dabar vaikai gyvens, dabar valgyt negalėsiu padaryt turbūt, nes aš visiškai krentu, mirštu ir taip toliau. Bet paskui leidau sau pabūti“, – pasakojo Rūta.
32-ejų dainininkė Ieva Zasimauskaitė prisipažino pastaruosius kelerius metus daugiausia laiko skirianti dvejų metukų dukrai, todėl viešumoje matoma vis rečiau. Pasak dainininkės, gimus dukrai, ji ėmė dar atidžiau stebėti, kaip save vertina ir kaip apie save kalba.
„Prijai gimus, stebuklingai apie save pradėjau kalbėti: aš graži, aš faina, aš nuostabi, nes kiekvieną rytą tą sakau jai, kad tu nuostabi, tu graži, tu mano princesė. Ir tai sakydama supratau, kad noriu ir sau tą pasakyti, nes tai labai veikia, ir matau, kaip ji nuo tų žodžių tiesiog skleidžiasi kaip gėlė. Tai aš graži, aš faina ir taip, aš klystu, ir taip, ir man nepavyksta, bet viskas su manim yra gerai“, – pasakojo I. Zasimauskaitė.
Prieš kelerius metus 45-erių dainininkė, dviejų vaikų mama Katažina Zvonkuvienė pirmą kartą viešai prabilo apie autizmo sutrikimą, nustatytą jos sūnui. Ne vienus metus nuo visuomenės ir artimiausių draugų slėpusi sūnaus būklę, dabar moteris įkvepia kitas mamas žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose pasakodama apie autizmo spektro sutrikimus, sūnaus kasdienybę ir tai, kaip pavyksta susitvarkyti su visais kasdien kylančiais iššūkiais.
Dienų, kai jaučiasi taip pavargusi, kad nesinori net iš lovos kilti, pasak Katažinos, pasitaiko, bet tada jos jėgos šaltiniu tampa vaikų meilė.
„Kažkada mano psichoterapeutė pasakė labai gerus žodžius: Katažina, tau atrodo, kad, baigusi psichoterapijos kursą, staiga tu būsi kitą rytą visiškai kitokiu žmogumi. Bet juk gyvenimas tęsiasi ir būna tų duobių, ir būna, kai tu sau veidrodyje patinki. O būna dienų, kai labai nepatinki. Bet tu su savimi bendrauji. Pasižiūri į veidrodį ir pasisveikini: labas, Katažina, šiandien gal šiek tiek prasčiau atrodai, bet gal padarykim, kad diena būtų faina?“, – pasakojo ji.
Tad ką daro garsios moterys, kai užklumpa juodos dienos ir atrodo, kad rutina, nesibaigiantys darbai ar pareigos baigia suėsti? Iš kur jos semiasi jėgų, įkvėpimo? Ir ką pataria kiekvienam abejojančiam savimi? Gyvenimo būdo laidoje „Nuo... Iki...“ jau šiandien, 20.00 val., tik per LNK.