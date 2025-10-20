Emilis Vėlyvis leidžiasi į mistinę tamsą: netrukus žiūrovai išvys jo naują trilerį „Vilko gomurys“

Serialo prodiuserė Daiva Varnaitė-Jovaišienė teigia, kad „Vilko gomurys“ visiškai naują etapą žymi ne tik serialą kūrusiai prodiuserių kompanijai „Kino kultas“, bet ir Lietuvai.
„Tai pirmasis toks ambicingas, pasaulinius kino standartus atitinkantis profesionalus serialas, kurį iš dalies finansavo Lietuvos kino centras. Į projektą investuoti pasiryžo ne tik privatūs investuotojai, bet ir nacionalinis transliuotojas bei „Telia Play“ platforma, kurioje spalio 27 dieną ir vyks „Vilko gomurio“ premjera“, – sako viena iš serialo prodiuserių.
„Nuosekliai stipriname originalaus, unikalaus turinio kultūrą Lietuvoje. Mums svarbu, kad šiuolaikinis žiūrovas „Telia Play“ platformoje rastų aukščiausios kokybės filmus ir serialus, nepriklausomai nuo to, kur jie buvo sukurti. Neabejoju, kad žiūrovai įvertins „Vilko gomurio“ kokybę ir autentiškumą, o serialas pratęs kitų platformos originalių kūrinių „Tiltas“ ir „Medžioklės sezonas“ sėkmę“, – sako „Telia Play“ vadovė Vitalija Kibildė.
Naujasis E. Vėlyvio serialas „Vilko gomurys“ žiūrovus nukels į mįslingą uostamiesčio atmosferą, kurią sudrumsčia šiurpus nusikaltimas – miško pakraštyje kurčnebylys tatuiruotojas Ulvis atranda išniekintą gražuolės Silvijos kūną.
Nusikaltimą tirti imasi kriminalistai Vladas ir Laura. Užuominų ant įkalčių sienos daugėja, vienas po kito ryškėja pėdsakai, o kraupioje kelionėje pamažu atsiveria uostamiesčio gyventojų paslaptys. Negana to, nužudytosios šeima desperatiškai mėgina ištrinti praeitį, o į dramatišką, keistų sutapimų ir mistikos kupiną nusikaltimo tyrimą įsivėlęs svetimšalis draudimo agentas Stevenas tampa medžioklės taikiniu. Jį persekioja ir kriminalistai, ir įtakingos jėgos, apie kurių egzistavimą daugelis nė nenujaučia. Stevenas susiduria su sveiku protu sunkiai paaiškinama realybe.
Kiekviena kriminalistų atrasta užuomina priartina prie siaubingos tiesos: Silvijos mirtis – ne tik nusikaltimas, bet ir itin pavojingas pasąmonės, prietarų bei mirties instinkto labirintas.
Antroji serialo prodiuserė Asta Liukaitytė sako, kad nuo pat pradžios kūrybinė komanda turėjo didelių ambicijų. „Nepriekaištingi meniniai sprendimai, apgalvota kūrybos strategija ir tarptautinis potencialas subūrė drąsių žmonių komandą, kuri nuoširdžiai tikėjo, kad neįmanoma tampa įmanoma“, – teigia prodiuserė.
„Vilko gomurys“ – tai psichologinis detektyvas, kurio mistinis istorijos leitmotyvas atskleidžia tamsius tarpusavio uostamiesčio gyventojų kultūrinius santykius, jų konfliktinio mentaliteto priežastis bei kolektyvinės pasąmonės archetipus šiandienėje visuomenėje.
Serialo režisierius E. Vėlyvis pasakoja, kad serialo idėją ir sumanymą nešiojosi gana ilgai. „Vilko gomurio“ idėja atsirado dar anksčiau nei kino filmas „Piktųjų karta“, – prisipažįsta režisierius. – Iš pradžių norėjau kurti ilgametražį filmą, tačiau kartais nutinka taip, kad viskas, ką nori sukurti, į filmą netelpa. Serialo idėja kilo besidomint šveicarų psichologo, analitinės psichologijos kūrėjo Carlo Gustavo Jungo idėjomis bei tamsiuoju internetu dark net. Galbūt nuskambėtų gražiau, jei sakyčiau, kad serialas paremtas realia istorija, tačiau iš tiesų viskas jame yra mano fantazijos vaisius.“
Scenarijų serialui E. Vėlyvis rašė pats. Režisierius teigia, kad viena svarbiausių „Vilko gomurio“ minčių – kad dalykai, kurių protu mes nenorime, tačiau intuityviai ar pasąmoningai trokštame, yra mūsų dalis. Nuneigti jų neįmanoma. „Įsivaizduokite, kad šalia mūsų egzistuoja ir kiti pasauliai, kitos realybės, kuriose, sunku suvokti, tačiau gali dalyvauti artimiausi mūsų žmonės. Baisu, jei jie tampa aukomis, dar baisiau – jei nusikaltimų organizatoriais“, – sako serialo scenaristas ir režisierius.
Pagrindinę istorijos ašį seriale kuria G. Jungo psichoanalitinė idėja apie tai, kad šiuolaikinis, modernus žmogus yra praradęs ryšį su savo vidiniu pasauliu – pasąmone, mitais, sapnais ir intuicija. Nusikaltimo tyrimas „Vilko gomuryje“ tampa ne tik kriminaline, bet ir dvasine kelione – ir pagrindiniams serialo personažams, ir visai uostamiesčio bendruomenei.
„Kai įvyksta žiauri žmogžudystė, atrodytų, rami miesto kasdienybė subyra, ima ryškėti tai, ką Jungas vadina šešėliu – tamsioji žmogaus prigimties pusė. Tačiau kelias į savęs pažinimą visada eina per šešėlį“, – pagrindinę serialo mintį apibrėžia režisierius E. Vėlyvis.
Serialo žiūrovai „Telia Play“ platformoje pamatys dvi „Vilko gomurio“ versijas. Silpnesnių nervų žiūrovai galės rinktis televizijai skirtą versiją. Kita, vadinamoji director’s cut, – drąsi kūrėjo vizija skiriama tik „Telia Play“ platformos žiūrovams.
„Televizijos kanalai dažnai riboja smurto, erotikos ar kitokio jautraus turinio kiekį, todėl švelnesnė versija užtikrina, kad serialas pasiektų platesnę žiūrovų auditoriją ir galėtų būti rodomas įvairesniu laiku. O director’s cut versija suteikia galimybę pristatyti autentišką kūrėjo viziją – tokią, kokia buvo sugalvota nuo pat pradžių, nesileidžiant į kompromisus, žiūrovams siūlant unikalų, stiprų, įspūdį paliekantį turinį“, – sako serialo prodiuserė D. Varnaitė-Jovaišienė.
Dar viešai neparodytas E. Vėlyvio serialas „Vilko gomurys“ jau sulaukė tarptautinio dėmesio – teisę platinti įsigijo amerikiečių kompanija, kino ir televizijos industrijos ryklys „AGC Studios“.
„Tai bendras mūsų visų laimėjimas – kūrybinis, profesinis ir, drįsčiau sakyti, net istorinis Lietuvos kino industrijai, – teigia serialo prodiuserė A. Liukaitytė. – Toks sandoris mūsų rinkai yra itin reikšmingas žingsnis, apie panašų bendradarbiavimą su tokio lygio partneriu anksčiau galėjome tik svajoti.“
Režisieriaus E. Vėlyvio šešių dalių mistinis kriminalinis serialas „Vilko gomurys“ – nuo spalio 27 dienos – tik „Telia Play“ platformoje. Pagrindinius vaidmenis seriale atlieka britų aktorius Edwardas Holcroftas, Ingeborga Dapkūnaitė, Agnė Šataitė, suomių aktorius Tommis Korpela, Ieva Andrejevaitė, Giedrius Kiela. Operatorius – Feliksas Abrukauskas (LAC), dailininkas Ramūnas Rastauskas, kompozitorius Kipras Mašanauskas, garso režisierius Artūras Pugačiauskas, spalvų dailininkas Jonas Sunklodas, kostiumų dailininkės Jolanta Rimkutė ir Dovilė Cibulskaitė, grimo meistrė Jurgita Globytė. Prodiuseriai – „Kino Kultas“ ir „Kodachrome“. Serialas kurtas gavus „Telia Play“, LRT, Lietuvos kino centro bei privačių investuotojų paramą.