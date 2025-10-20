K. Reevesas net pavojingiausiose trilerių scenose nepatyrė tokių traumų, kaip vaidindamas komedijoje „Dieviškas bardakas“

Čia jis vaidina su puikia kompanija – aktoriais Seth Rogenu, Sandra Oh, Keke Palmer, Azizu Ansari, kuris tuo pačiu buvo ir juostos režisierius, ir scenarijaus autorius.
„Po vieno „Dieviškas bardakas“ filmavimo grįžau į savo apartamentus, kur tiesiog eidamas lygioje vietoje užkliuvau už kilimo krašto. Griuvau taip, kad koja lūžo, gydytojai kraipė galvas – vertikalus lūžis. Tad taip, tai tikrų tikriausia likimo ironija. Tiesa, tai nebuvo vienintelis suežidimas, kurį patyriau čia filmuodamasis“, – viename interviu atskleidė K. Reevesas.
Tačiau susižeidęs aktorius griežtai nesutiko stabdyti filmavimų ir likusioje filmo dalyje vaidino kęsdamas didžiulius skausmus. Ar tai pastebės žiūrovai? Sužinosime kino teatruose jau nuo šio penktadienio.
Komedijoje „Dieviškas bardakas“ susipažinsime su Gabrieliumi (akt. K. Reevesas): geraširdžiu, šiek tiek naiviu ir ne itin kompetetingu angelu. Kai tikri angelai-sargai saugo žmones nuo pačių didžiausių nelaimių, Gabrieliui yra patikėta žiūrėti, kad žmonės neužspringtų ar neužsimuštų, tuo pat metu vairuodami bei rašydami žinutes. Ir žinoma, Gabrielius iš savo amžinojo gyvenimo trokšta kažko daugiau.
Tiksliai nežinodamas, kas tas „daugiau“, Gabrielius nusprendžia padėti paprastam vaikinui Ardžiui (akt. ir rež. Azizas Ansari), dirbančiam pas įnoringą ir labai turtingą investuotoją Džefą (akt. Seth Rogenas). Kadangi Džefas – šykštus, Ardžiui tenka gyventi savo automobilyje ir vos sudurti galą su galu. Visus ir viską prakeikęs Ardžis yra įsitikinęs, kad pinigai jo gyvenimą pakeistų iš esmės. Gabrielius su juo nesutinka, tikindamas, kad ne piniguose laimė. O kad įrodytų savo tiesą, sukeičia Ardžio ir Džefo gyvenimus.
Netrukus paaiškėjus, kad piniguose vis tik yra bent kažkiek laimės – ar bent jau ženkliai mažiau problemų – Gabrielius supranta, kad ir vėl truputį susimovė. Tą supranta ir jo viršininkė, tad už bausmę Gabrieliui atimami sparnai ir jis nutrenkiamas gyventi į žemę. Čia jis tampa visus savo turtus praradusio Džefo kambarioku. O tuomet prasideda tikras „bardakas“.
Komedija „Dieviškas bardakas“ Lietuvoje pradedama rodyti nuo šio penktadienio, spalio 24 dienos.