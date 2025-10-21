„Baldur's Gate 3“ žvaigždės atvyksta į „Comic Con Baltics 2026“

„Baldur's Gate 3“ žaidimas parduotas daugiau nei 15 milijonų kopijų tiražu atnešė kūrėjams ne tik šimtus milijonų dolerių pelno, bet ir pasiekė tai, ko iki šiol nepavyko jokiam kitam žaidimui. Jis tapo pirmuoju žaidimu istorijoje laimėjusiu „Metų žaidimo“ titulą visuose penkiuose svarbiausiuose ir prestižiškiausiuose industrijos apdovanojimuose. Šis precedentas įtvirtino „Baldur's Gate 3“ kaip neginčijamą kokybės ir kultūrinės svarbos etaloną žaidimų industrijoje.
Gelo personažo gimimas
Tim Downie pasakojo, kad prie šio projekto dirbo pusantrų metų nežinodamas nei žaidimo pavadinimo, nei savo personažo vardo. Po atrankos jam buvo tiesiog pranešta: „Jūs gavote vaidmenį. Jūs esate burtininkas.“ Kai aktorius paklausė, koks burtininko vardas, jam buvo atsakyta: „Negalime jums to atskleisti.“. Ši kelionė į nežinomybę reikalavo milžiniško pasitikėjimo kūrėjais ir leido aktoriui, kaip ir pačiam Gelui, palaipsniui atrasti personažo esmę.
Downie į šį vaidmenį žiūrėjo ne kaip į eilinį balso įgarsinimą, o kaip į pilnavertį kino ar teatro vaidmenį, atsinešdamas visą savo profesinę patirtį. Jam buvo itin svarbu atskleisti personažo trūkumus, kurie daro jį žmogišką ir artimą žaidėjams. Viena iš esminių Gelo charakterio detalių tai kova su skausmu, kylančiu dėl jo krūtinėje tiksinčios magiškos bombos. Būtent šis aspektas ir suteikė personažui gilumo ir paaiškino jo pasiaukojimą vardan komandos.
Žmogus, slypintis už Gelo Dekarijaus balso
Nors Gelo vaidmuo atnešė Tim Downie pasaulinę šlovę, aktorius yra puikiai pažįstamas ir komedijos gerbėjams, istorinių dramų žiūrovams bei prestižinio kino mylėtojams.
Istorinės dramos „Outlander“ gerbėjai jį puikiai prisimena kaip gubernatorių Tryoną, sudėtingą antagonistą, kurį aktorius įkūnijo ne kaip piktadarį, o kaip valdžios ištroškusį, bet kartu ir pažeidžiamą žmogų. Jo filmografiją puošia pasirodymai „Oskaru“ apdovanotame filme „Karaliaus kalba“ (The King's Speech), visai šeimai skirtame hite „Meškiukas Padingtonas“ (Paddington), taip pat miuzikle „Vargdieniai“ (Les Misérables) ir fantastiniame seriale „Geri ženklai“ (Good Omens) ir kt.
„Comic Con Baltics“ festivalio augimas
Tokios žvaigždės kaip Tim Downie atvykimas yra ne atsitiktinumas, o kryptingo darbo rezultatas, bylojantis apie paties „Comic Con Baltics“ festivalio augimą. Per kelerius metus šis festivalis iš nišinio fanų susibūrimo virto didžiausiu populiariosios kultūros festivaliu Baltijos šalyse, tapusiu neatsiejama Vilniaus kultūrinio gyvenimo dalimi ir pritraukiančiu dešimtis tūkstančių lankytojų.
Comic Con Baltics tęsia tradiciją palaipsniui didinti intrigą ir iki pat renginio džiuginti gerbėjus vis naujais vardais. Organizatoriai paatviravo, kad ateinančią savaitę bus paskelbtas dar vienas svečias įgarsinęs ir suvaidinęs vieną iš pagrindinių „Baldur's Gate 3“ personažų.
Kiekvienais metais renginys muša lankomumo rekordus ir gatvės nusidažo įspūdingais cosplay kostiumais. Šis augimas rodo, kad „Comic Con Baltics“ yra ne tik pramoga, bet ir svarbi kultūrinė platforma, suburianti bendruomenes, skatinanti kūrybiškumą ir garsinanti Lietuvos vardą tarptautinėje popkultūros arenoje.
Aštunti metai naujos kartos pramogų
„Comic Con Baltics 2026“ jau aštuntus metus organizuojamas naujosios kartos pramogų festivalis, kasmet į Vilnių pakviečiantis kultinių filmų, serialų, komiksų ir vaizdo žaidimų kūrėjus bei aktorius. Gegužės 22 – 24 dienomis lankytojai turės galimybę išbandyti naujausius ir jau kultiniais spėjusius tapti vaizdo žaidimus bei kartu juos žaisti su populiariausiais nuomonės formuotojais „Baltics Gaming Expo“ erdvėje. „Meet Lithuanian Film Industry“ programa žada susitikimus su Lietuvos kino kūrėjais ir naujausių filmų pristatymus.
Taip pat festivalio metu įvyks jau tradicija tapęs tarptautinis Cosplay konkursas bei K-Pop šokių konkursas. Jauniausiems festivalio dalyviams bus įrengta atskira „Šeimų erdvė“. Bilietus galite įsigyti oficialioje Comic Con Baltics renginio svetainėje.