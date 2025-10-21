Metų pradžioje Ž. Žvagulio kritikuotas J. Nainys rėžė atgal: „Vienintelį dalyką reikėtų pasakyti“

„Buvau labai tylus ir nedrąsus vaikas. Visi galvoja, kad gimiau būti scenos žmogumi. Nė velnio. Mokykloje mano didžiausia baimė buvo užlipti ant scenos ir kažką pasakyti. Patirtis, kai liepdavo viešai kalbėti buvo gniuždanti, stovėdavau ir negalėdavau pasakyti nė žodžio“, – tinklalaidėje „Akis į akį su Arūnu Valinsku“ pasakojo pilnas arenas į savo rengiamas diskotekas surenkantis didžėjus.
Vieta, kur J. Nainys anuomet jausdavosi komfortiškai – pramoginių šokių pamokos, jas lankė net dešimt metų. Čia gimė ir meilė muzikai, ritmo pojūtis.
Tačiau kaip nutiko, kad viešumo baimę jautęs jaunuolis tapo pramogų pasaulio žvaigžde, vedančia radijo laidas, renginius, kuri mėgaujasi buvimu scenoje prieš tūkstančius gerbėjų?
„Baigęs mokyklą netyčia įstojau į filosofiją. Net nežinodamas, kas ta filosofija yra. Buvo pirma paskaita. Atėjo dėstytojas ir pusantros valandos kalbėjo, kas yra filosofija ir ką jūs dabar, vaikai, čia mokinsitės. Jis pasakė, kad jei norime išmokti laisvai reikšti savo mintis, reikės labai nedaug – penkerius metus studijuoti filosofiją ir skaityti labai labai daug knygų. Taip tapau knygų geek‘u. Grįžęs namo garsiai skaitydavau, pradėjau dirbti su savimi“, – prisiminimais dalinosi J. Nainys.
Studijuodamas Šiauliuose, jis kurį laiką dirbo Šiaulių televizijoje, tačiau būti reporteriu nesisekė: „Vadovybė sakė: Jonai, iš tavęs nieko nebus, tavo prastas balsas, neturi įgūdžių, mesk savo durną svajonę būti televizijoje arba tiesiog scenoje. Buvo labai sudėtinga.“
Tapęs žinomu, vidinės ramybės ir savitvardos jis neprarado. Net tada, kai dainininkas Žilvinas Žvagulis išpeikė sprendimą Jonui skirti Metų elektroninės muzikos apdovanojimą.
„Aš niekada neparašysiu blogo komentaro, įrašo socialiniam tinkle, jei kažkas mane įžeidė, apvarė. Galit kalbėt apie mane ką norit, bet aš apie jus nieko blogo nesakysiu. Aš pagalvojau, kad neverta nesuprantantiems ir netikintiems manimi kažką įrodinėti.
Geriau energiją atiduosiu savo publikai, kuri supranta, ką aš darau. Vienintelį dalyką turbūt reikėtų pasakyti: Žilva, vis tik remikso tikrai nebus“, – šypsojosi didžėjus.
Tinklalaidėje J. Nainys prisiminė ir savo viešas piršlybas, vykusias 2013 metais viename Marijampolės pramogų klubų.
„Mes su Rolandu, radistai, vedėm renginį kartu su Justinu Jankevičium, o Simutė su „Pinup Girls“ koncertavo. Nupirkau žiedą. Tuo metu galvojau, kad pasipiršti prieš visą minią yra labai cool. Dabar kai prisimenu, atrodo, Dieve, kur mano protas buvo“, – juokėsi Jonas.
Renginio metu J. Nainys paprašė Simonos jam neva pagelbėti pravesti žaidimą publikai.
„Tokiom akimirkom net ir daug scenos patirties turint burna išdžiūsta, mintys šokinėja ir tai, ką sugalvojai pasakyt, nebe taip gerai išeina. Simona iš pradžių nieko nesuprato, o tuo metu Rolka jau už nugaros viską filmavo, Jankevičius šampaną ruošėsi šaut, aš priklaupiau. Ji pasakė „taip“, – vieną svarbiausių gyvenimo akimirkų prisiminė J. Nainys.
Žilvinas ŽvagulisJonas NainysArūnas Valinskas
