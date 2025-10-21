Pagaliau atskleista „Kinų jūros“ premjeros data

Į Lietuvą buvo atskridę garsūs Taivano aktoriai, buvo ribojamas eismas Vilniaus Geležinio Vilko tunelyje, apie filmą oficialiai nebuvo daug kalbama, tačiau aktorius Marius Repšys dėl šio vaidmens buvo kardinaliai numetęs svorio, ką pastebėjo jo spektaklių lankytojai.
Filmo kūrėjai pagaliau gali patvirtinti, kad daugiau nei pusantro milijono eurų kainavęs filmas yra baigtas ir jau aiški jo premjeros data.
Tarptautinei auditorijai jis bus pristatytas lapkričio mėnesį pasaulinės premjeros Taline metu. Tai bus filmo pristatymas kino profesionalams ir tarptautinei auditorijai, o Lietuvos žiūrovai filmą išvys taip pat neužilgo – jau vasario pradžioje.
Kontraversiškas Mariaus Repšio personažas filme pasakoja istoriją glaudžiai susijusią su Lietuvos nepriklausomybės laikų personalijomis. Marius vaidinia kick-bokso čempioną, kurio sportiniai laimėjimai yra pastatomi prieš gyvenimišką realybę.
Taline filmas varžosi „Kritikų“ programoje ir yra vienintelis lietuvių filmas patekęs į A klasės festivalio konkursinę programą.
Filmo kūrėjai dalinasi pirmaisiais kadrais iš filmo.