Akušerė ginekologė V. Navickienė atskleidė, kaip derina tris darbus bei dalyvavimą „Žvaigždžių duetuose“

Viktorija pasakoja, kad į projektą „Žvaigždžių duetai. Nauja era“ pateko visai netikėtai.
„Net neatsimenu, kaip ten buvo. Gavau laišką, ar domintų. Parašiau „taip“ ir su manim susisiekė“, – sakė gydytoja. Nors vaikystėje Viktorija yra dainavusi, tačiau tai yra jos pirmas rimtas žingsnis į didžiąją sceną.
Edgaras prisipažįsta, kad iki projekto jie vienas kito nepažinojo, tačiau nuo pat pirmųjų susitikimų pajuto stiprų ryšį.
„Nebuvom pažįstami. Bet „Žvaigždžių duetai. Nauja era“ prodiuseriai labai gerai pamatė tą mūsų match‘ą ir viskas kol kas yra labai gerai“, – pasakojo dainininkas.
Viktorija taip pat pasidalino, kaip pavyksta tarp visų darbų suderinti repeticijų tvarkaraštį.
„Iš pradžių, neslėpsiu, Edgaras sakydavo: „Primink, kada mums ten kažkas.“ Dabar mes susiplanuojam tris repeticijas į priekį ir aš jam surašau žinute – tą diena, tą valanda. Aš jo planeris. Prie viso to linksmumo, dar dirbu ir trijuose darbuose“, – šypsojosi Viktorija.
Gydytoja taip pat neslepia, kad komisijos vertinimai kartais tampa didesniu išbandymu nei darbas medicinos įstaigoje.
„Čia man vienas sunkiausių per mano 43 gyvenimo metus patiriamų dalykų. Nesuprasi, kokia jiems nuotaika bus. Kai giria, tai, aišku, kad faina kiekvienam. Komisija labai kompetentinga, tikrai. Praktiškai kiekvieną jų repliką mes priimame ir bandom išspręsti vėliau. Esu jiems labai dėkinga, bet įtampą jaučiu, kai klausau, ką jie kalba“, – dalinosi Viktorija.
Kalbėdama apie savo medikės darbą, Viktorija atvira – čia jaudulio negali būti.
„Čia yra šaltas protas ir milisekundės greičiu tu turi priimti sprendimą. Čia negali pagalvoti, pasiskambinti, pažiūrėti kaip kas, nes, pavyzdžiui, akušerinis kraujavimas gali trukti minutę arba dvi ir viskas. Tai sprendimai turi būti priimami nedelsiant“, – sakė gydytoja, kurios rankose pasaulį išvydo jau apie penki tūkstančiai kūdikių.
Nors darbas kupinas įtampos, Viktorija pasakoja, kad gimdymo metu netrūksta ir linksmų situacijų.
„Turėjau vieną moterį, kuri atsiklausė manęs, ar gali keiktis. Mes tikrai nesitikėjom. Kai viskas įvyko, ji sako: „Atsiprašau, bet ačiū, kad leidot išsikalbėti.“ Mes tikrai nenukentėjom, mūsų tai tikrai neišgąsdino ir mums nebuvo dvasinės traumos“, – atviravo V. Navickienė.
Edgaras Lubys laidoje kalbėjo ir apie savo gyvenimo pokyčius, kurie padėjo atrasti ramybę bei naują požiūrį į kūrybą bei gyvenimą.
„Tas momentas – atsisakymas alkoholio, pridėjo tokio ZEN momento. Gyvenimas tapo ganėtinai tolygiai laimingas. Ramybė man tapo priimtina būsena. Iki tol buvo nepriimtina visiškai. Aš ją jaukinausi daug metų. Tai yra tokia pagalba išlaikyti gyvenimo centrą“, – kalbėjo Edgaras.
Kokie būna greičiausi ir ilgiausi gimdymai, kiek iš tiesų svarbus vyro palaikymas gimdymo metu ir kokių netikėtų istorijų pasitaiko gydytojos ginekologės akušerės darbe, sužinosite jau šį trečiadienio vakarą 20 val. laidoje „Šeškinės 20“ per LNK.