Verslininkas Danielius Bunkus prabilo apie išdavystę: „Velniam reikalinga ta santuoka?“

Jam pritarė ir plaukų stilistė, nuomonės formuotoja, dukart išsiskyrusi Margarita Jakučinskaitė.
„Iš mano patirties visos santuokos buvo tik neigiamos emocijos ir patirtis. Kiekviena iš jų buvo vis blogesnė ir blogesnė. Jos žlugo dėl blogo žmogaus pasirinkimo. Jei žiūrėtume iš biocheminės pusės, kad mūsų ląstelės, kūnas kas kažkiek laiko keičiasi, kaip tu gali norėti to paties visą gyvenimą?“ – įsitikinusi M. Jakučinskaitė.
Šio vakaro temoje – ar meilė trunka tik trejus metus, o santuoka nebėra vertybė – netrūks aštrių pasisakymų.
„Stebint šiandieninę skyrybų statistiką ir šeimos modelius, kai didžioji dalis skiriasi, santuoką sudarome iš verslo modelio, kad vienas kitą išgelbėtume, padėtume vaikus užauginti, ar būsto paskolą išmokėti. Tai čia ne meilė, tai – verslas. Jeigu du žmonės nusprendė, kad jie nori būti kartu, turi aiškias šeimos vertybes, tai būkit kartu, gyvenkit, būkit vienas kitam mieli ir ištikimi. Jei norit būti po vieną, tai būkit, eikit ir „p***** tės““, – teigė santykių ir veidoskaitos ekspertas Tomas Saparis. Vyro teigimu, po 50-ies metų santuokos bus itin retos.
Tuo metu stilistė ir nuomonės formuotoja Santa Mišenytė atvirai pasakojo pradėjusi romantiškus santykius su profesionaliu kovotoju, čempionu Sergėjumi Maslobojevu jam tiesiai šviesiai pasakiusi, kad ilgai tampytis su juo neketina.
„Man nebe 20-imt metų. Mano antrai pusei taip pat nebe 20-imt metų, jis prieš tai turėjo santuoką ir tris vaikus. Atėjusi į šį santykį aš prisiimu labai didelę atsakomybę kurti su juo naują šeimą ir auginti jo vaikus. Tai natūralu, kad aš, kaip moteris, noriu statuso, nes mes kuriame naują šeimą ir ją kažkaip reikia identifikuoti. Aš noriu būti tavo žmona“, – žodžius kuriuos pasakė mylimajam ir sužadėtiniui prisimins S. Mišenytė.
Profesionalus masažo specialistas Liutauras Zubė papasakojo, kuo baigėsi jo santuoka po daugiau nei 25-erių metų. „Žmona susirado meilužį“, – prisimins vyras. Antros pusės Liutauras pasakos besidairantis visoje Lietuvoje ir dažnai susiduriantis su moterimis, kurios tik ieško naudos, nesirūpina savimi, ir turi ilgą reikalavimų sąrašą vyrui. „Viena grįžo iš tualeto pasikvėpinusi tualeto gaivikliu, kita nesusitvarkiusi, o pagal tai, kaip atrodė nuotraukose internete ir realybėje – neatpažįstama. Buvo ir tokia, kuri iškart pateikė, kiek vyras turėtų uždirbti, ir skirti jos poreikiams“, – pasakos L. Zubė.
