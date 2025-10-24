Netikėtumas filmavimo aikštelėje: T. Paplausko išdaiga nustebino V. Poderytę

Šį savaitgalį TV3 šeštadienio gero kino vakaro žiūrovai išvys įspūdingą filmą „Debesų žemėlapis“ („Cloud Atlas“) – 2012 m. mokslinės fantastikos dramą, sukurtą pagal Davido Mitchellio romaną.
Tai – vienas ambicingiausių XXI amžiaus kino projektų, pasakojantis apie žmogaus gyvenimų, pasirinkimų ir jų pasekmių ryšius, besitęsiančius per skirtingas epochas.
Visi pagrindiniai filmo aktoriai – Tomas Hanksas, Halle Berry, Hughas Grantas ir kiti – čia įkūnija po kelis personažus skirtinguose pasauliuose, taip atskleisdami, kad kiekvienas mūsų veiksmas palieka pėdsaką laike, ir net po šimtmečių sugrįžta netikėtais pavidalais.
„Tai – daugiasluoksnė istorija, kurioje persipina daugybė likimų – po filmo peržiūros atrodo, lyg būtum pažiūrėjęs net šešis skirtingus filmus vienu metu. Na, o mūsų virtuvėje, kaip ir šioje kino juostoje, netrūks skonių, atradimų ir netikėtų ingredientų“, – filmavime kalbėjo laidos vedėja Vaida.
Filmo istorija ne tik įtrauks žiūrovus, bet ir įkvėps laidos vedėjus Vaidą ir Tadą sukurti savitą kulinarinį „debesų žemėlapį“ – šiurpinančiai gardų blynelių asorti, kuriame susipins įvairūs skoniai ir nuotaikos.
Ant stalo garuos blynai su karamelizuotais obuoliais, lašiša, ikrais, uogomis, šokoladu ir traškia šonine – tarsi šešios istorijos, susiliejančios į vieną pasakojimą.
„Šis patiekalas puikiai tiks ir Helovino vakarui, ir jaukiam savaitgalio rytui – kad visiems būtų skanu. Nors ingredientų sąrašas atrodo ilgas, iš tiesų viskas labai paprasta: tereikia kelių ypatingų produktų, ir jūsų lėkštėje atsivers tikras skonių žemėlapis“, – šypsojosi virtuvės šefas Tadas.
Filmavimo aikštelėje nuo pirmųjų minučių netrūks juoko, šurmulio ir kūrybiškos energijos. Vedėjai pasirūpins ir filmo „Debesų žemėlapis“ įkvėptais mados akcentais – jų stilius atrodys tarsi atkeliavęs iš fantastinio, o gal net šiek tiek bauginančio pasaulio. Artėjant Helovinui, Vaidos ir Tado įvaizdis primins paslaptingus siaubo filmų herojus.
„Helovinas visame pasaulyje tampa vis populiaresne tradicija, nors labiausiai, žinoma, jis švenčiamas Jungtinėse Amerikos Valstijose. Pagal statistinius duomenis, tai antra pagal pelningumą šventė Amerikoje, iškart po Kalėdų. Kasmet žmonės, verslai ir įmonės išleidžia milijardus dolerių kostiumams, dekoracijoms ir įvairioms Helovino pramogoms“, – pasakojo Vaida, specialiai šiai laidai pasipuošusi juodų plaukų peruku ir šefės apranga.
Visgi Tadas nusprendė, kad Vaidos aprangai trūksta paskutinio akcento – šiek tiek „helovyniško dramatizmo“...
„Klausyk, kolege, tavo įvaizdis per daug tobulas – Helovinui reikia bent lašelio išdykusios mistikos ir netikro kraujo!“ – juokdamasis tarė Tadas ir, nė nemirktelėjęs, aptaškė Vaidos drabužius ryškiai raudonu pomidorų padažu.
Linksmai pradėję laidą, Vaida ir Tadas netrukus kibo į darbus – kol keptuvėje čirškėjo blynai, jie papasakojo daugiau ir apie išskirtinį filmą „Debesų žemėlapis“.
Pasak laidos vedėjos Vaidos, šis filmas ypatingas tuo, kad jį kūrė net trys režisieriai.
„Tai tikrai neeilinis filmas – kupinas specialiųjų efektų bei vizualinės magijos. Be to, jis buvo nominuotas ir „Oskarui“. Filmo siužetas apima šešias visiškai skirtingas istorijas – nuo XIX amžiaus jūrinių kelionių iki tolimos postapokaliptinės ateities, kur po branduolinės katastrofos žmonijoje lieka mažytė gyvybės kibirkštis. Šios šešios istorijos tokios skirtingos, kad iš pradžių atrodo neįmanoma, jog tai – vieno kūrėjo darbas. Tačiau, pasirodo, filmą kūrė net dvi režisierių komandos skirtingose lokacijose: fantastines, surealistiškas filmo dalis režisavo seserys Lana ir Lilly Wachowski, o realistines, emocingesnes scenas – garsus vokiečių režisierius Tomas Tykwer“, – filmo užkulisiais dalinosi Vaida.
Įdomu tai, kad vieni kino kritikai šią juostą vadina šedevru, filosofine simfonija, o kiti – chaotiška, sunkiai suvokiama ir per ilga. Tačiau dauguma sutaria, kad tai – ir unikalus, ir rizikingas eksperimentas.
Tam pritarė ir virtuvės šefas Tadas, dalindamasis savo įžvalgomis apie filmo prasmę.
„Jei manęs paklaustų, apie ką šis filmas, sakyčiau, kad apie kelionę laiku ir reinkarnaciją. Būtent tai, mano manymu, režisieriai norėjo parodyti – sielų kelionę per laiką. Vienas didžiausių filmo išskirtinumų – pagrindiniai aktoriai, kurie vaidina po keletą visiškai skirtingų personažų. Pavyzdžiui, Tomas Hanksas vienoje istorijoje tampa tikru herojumi, o kitoje – priešingu, net nedoru žmogumi. Filmas atskleidžia, kad mūsų visų gyvenimai yra susiję, ir kiekvienas veiksmas turi savo atoveiksmį. Kartais net mažiausias sprendimas ar poelgis gali turėti pasekmių. Net ir po šimto metų“, – atviravo laidos vedėjas.
