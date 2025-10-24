Po skyrybų atsitiesusi Gerda Žemaitė: „Reikia vidinės stiprybės išeiti iš ten, kur nebėra komforto“

Jau šį sekmadienį „Lietuvos ryto“ televizijos žiūrovų laukia savaitgalio ryto kulinarinė laida „Skanus gyvenimas“, kurioje žinoma kulinarė, receptų knygų autorė ir tinklaraštininkė Ilona Juciūtė pas save į svečius pasikviečia įdomius Lietuvos žmones, kurie vertina gerą maistą bei jaukius pokalbius. Šįkart ji susitiks su televizijos laidų vedėja, žurnaliste ir gera savo drauge Gerda Žemaite. Virtuvėje, pjaustant gaminamo patiekalo produktus, žinoma moteris prisimena du skirtingus savo gyvenimo etapus – kai tapo mama pirmą kartą, ir kai šis vaidmuo grįžo po daugelio metų.
„Pirmas vaikas buvo neplanuotas. Kai jis gimė, buvau 22-iejų, nebrandi, nepasiruošusi ir ta motinystė gąsdino. Markas buvo neramus vaikas, nes, ko gero, jautė mamos nusiteikimą ir baimę. Kalbant apie kito vaiko susilaukimą – motinystė buvo kitokia, rami, su atsipalaidavimu, matyt todėl Nikolas išmiegodavo visą naktį jau nuo trijų mėnesių, nes jautė, kad mama nieko nebijo“, – pasakoja Gerda.
Du sūnus auginanti moteris atvirauja – tarp berniukų esantis šešiolikos metų skirtumas nė kiek netrukdė jiems surasti tarpusavio ryšį. Ji taip pat su savo vaikais palaiko atvirus santykius, stengiasi jiems būti ne tik mama, bet ir drauge. O vyriausiam sūnui jau užaugus, Gerda džiaugiasi, kad su jaunėliu viskas dar tik priešaky ir namai neliko tušti.
„Visokių buvo minčių, kai esi nepasiruošęs, galvoji apie karjerą, turi daug svajonių, idėjų, kaip užkariausi pasaulį ir staiga bam – du brūkšneliai. Aš kaip tik turėjau bilietus rankose skristi į Floridą. Buvau laimėjusi labai geras pozicijas dirbti kruiziniame laive, bet tų metų pradžioje sužinojau, kad laukiuosi. Tada atrodė, kad gyvenimas baigėsi, nes gyventi dėl savęs jau negalėsiu, bus kuo rūpintis ir dėl kažko reikės gyventi. Bet viską suspėjau ir pasiekiau, ką norėjau. Aišku, kruizinis laivas išplaukė be manęs, bet vadinasi taip turėjo būti“, – šypsosi moteris.
Bėgant metams, Gerda išmoko į gyvenimą žvelgti kitaip – ramiau, brandžiau, atsirenkant, kas iš tiesų yra svarbu. Po išgyventų skyrybų pasikeitė ir jos požiūris į viešumą. Daugiau nei 87 tūkstančius sekėjų turinti moteris anksčiau aktyviai dalindavosi asmeninėmis akimirkomis socialiniuose tinkluose, bet šiandien ji sąmoningai renkasi privatumo erdvę, pirmiausiai dėmesį skirdama santykiams su kitais žmonėmis, o tik po to – darbams ir karjerai.
„Anksčiau daug daugiau transliuodavau savo asmeninio gyvenimo, bet dabar tiesiog nenoriu dalintis. Nemanau, kad viskuo reikia dalintis. Po skyrybų persidėliojo prioritetai: jeigu anksčiau buvo karjera ir kuo daugiau uždirbti pinigų, dabar į pirmą vietą keliu santykius ir buvimą kartu su artimaisiais. Nors tie asmeniniai dalykai labiausiai ir rūpi žmonėms, visiems labai įdomu, kas tas
vyras šalia jos. Mes nesislepiam, einam kartu į koncertus, teatrą, bet aš nenoriu to transliuoti, noriu mėgautis ir pasilikti sau“, – apie naujus santykius kukliai prabyla moteris.
Po skyrybų praėjus šiek tiek laiko, šiandien Gerda kalba ramiai – be kaltinimų ar nuoskaudų, tik su brandžiu supratimu, kad ne visi santykiai turi tęstis amžinai. Ji pripažįsta, kad net stipriausi ryšiai kartais išsisklaido, o tuo metu svarbiausia išgirsti save ir turėti drąsos pasitraukti iš ten, kur nebejauti tikrumo.
„Jeigu jautiesi blogai, reikia rasti vidinės stiprybės išeiti iš ten, kur kaip dažnai galvojam, kad yra komfortas, bet komforto ten nebėra. Žmonės turi augti kartu, turėti bendrų sąlyčio taškų, vienodą matymą, o pas mus nieko nebeliko. Kažkurio metu nepastebėjome, kaip pradėjome tolti vienas nuo kito. Kalti esame abu, kad nepadarėme, arba nenorėjome padaryti visko, ką galėjome padaryt“, – skyrybų priežastis įvardina Gerda.
