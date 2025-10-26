„Žvaigždžių duetų“ komisija neteko amo – vienas dalyvis virto moterimi: „Atrodo kaip besilaukianti Fiona“

Šis sekmadienis atneš galybę skirtingų emocijų. Paaiškės, kodėl po filmavimų verkia ūkininkas Mindaugas Diliautas, kuris duetas save laiko geriausiu Lietuvoje ir koks Tado Kanapecko-Varkės Labdarkės veiksmas privers išsižioti komisiją.
Kiekvieną sekmadienį „Žvaigždžių duetų“ dalyviai neriasi iš kailio, bandydami ne tik kuo geriau atlikti kūrinius, bet ir nustebinti originalia scenografija ar net mini spektakliais.
„Lietuva yra žinoma ne tik kaip krepšinio šalis, bet ir kaip išskirtinai talentingų, stiprių menininkų bei atlikėjų kalvė. Smagu ir šiame projekte matyti, kad turime tiek dainingų, talentingų ir kūrybiškų žmonių“, – pabrėžė viena iš komisijos narių Ieva Prudnikovaitė.
Tačiau didžiulės pastangos brangiai kainuoja, o jų kaina ne visada matoma žiūrovams. Apie tai, ką tenka išgyventi projekto dalyviams, prabilo kartu scenoje dainuojantys Laisva ir ūkininkas M. Diliautas.
„Man vėlai vakare skambina Mindaugas. Iš pradžių jam neatsiliepiau, skambino antrą kartą – vėl neatsiliepiau. Kai pamačiau, kad skambino trečią kartą, galvoju: gerai, atsiliepsiu, nes turbūt kažkas nutiko. Žmogus važiavo po filmavimų namo ir verkė man į ragelį“, – pasakojo dainininkė.
M. Diliautas atskleidė, kad tokios emocijos kartais sukyla po komisijos vertinimų.
„Nusiminiau. Tie komentarai – negali jiems likti abejingas, šaltas, vis tiek kreipi dėmesį. Aš jautriai priimu, toks esu. Tokia jau mano psichostruktūra“, – atskleidė Mindaugas.
Tiesa, kai kuriems duetams pasitikėjimo savo jėgomis tikrai netrūksta. Atlikėjo Anyanyos pareiškimas iš vėžių išmušė net jo scenos partnerę, LNK laidų vedėją Medą Borisaitę-Purtokę.
„Aš manau, kad mes esame vienas geriausių duetų visoje Lietuvoje“, – sakė dainininkas.
O Meda pasakojo, kad dažnai su pavydu žiūri į kitas poras: „Labai smagu, kad Anyanya taip galvoja. Bet aš kiekvieną kartą, kai pamatau kitų pasirodymus, galvoju, kaip gerai jie sugalvojo, kaip gerai padainavo, gražiai apsirengė, gerą scenografiją padarė. Ir klausiu savęs: „Kodėl mes taip nesugalvojame?“
Tačiau ne vieno žiūrovo ir komisijos narių žandikauliai atvipo, kai scenoje pasirodė Dainoto Varno ir Tado Kanapecko-Varkės Labdarkės duetas. Du vyrai atliko garsų „Gata Salvaje“ kūrinį, kuriame Tadas įsikūnijo į ispanę moterį. Šiam pasirodymui turinio kūrėjas netgi pasiryžo nusiskusti barzdą.
„Tiesiog neatsigaunu, nesuprantu, kas įvyko. Tadas atrodo kaip besilaukianti Fiona. Bet labai graži, miela. O tas šokis… Buvo labai stipru. Tadai, tavo aktoriniai sugebėjimai yra aukščiausio lygio. Neturiu komentarų“, – po pasirodymo sakė komisijos narė Liepa Mondeikaitė-Norkevičienė.
Šį sekmadienį laidoje netrūks emocijų ir dėl to, kad vienam iš duetų teks palikti projektą. Per keturias pastarąsias laidas du mažiausiai balų surinkę duetai stos į išlikimo kovą, o kas liks projekte, nuspręs žiūrovai studijoje. „Žvaigždžių duetai. Nauja era“ – kiekvieną sekmadienį 19.30 val. per LNK.