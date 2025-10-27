Dėl vaidmens naujame Y. Lanthimoso filme aktorė Emma Stone nusiskuto galvą plikai

Filmo, kuris vaizduoja mūsų laikų prakeiksmą – sąmokslo teorijas, paranoją, baimę ir susiskaldymą – premjera įvyko Venecijos kino festivalyje, kur jis sulaukė išskirtinio dėmesio.
Dabar „Bugonija“ atkeliauja ir į Lietuvos kino ekranus: spalio 24–25 d. jis buvo rodomas specialioje programoje „Belaukiant Scanoramos“, o nuo spalio 31 d. – visuose šalies kino teatruose.
„Šiuolaikiniame pasaulyje žmonės gyvena kiekvienas savo burbule, kuriuos dar labiau sustiprina technologijos. Mūsų įsivaizdavimas apie kitus formuojasi ir sustiprėja priklausomai nuo to, kokiame burbule mes gyvename, o tai sukuria milžinišką atotrūkį tarp pačių žmonių.
Savo filmu norėjau mesti iššūkį žiūrovams ir paklausti: ar tikrai esame tokie užtikrinti savo vertinimais ir nuomone apie kitus? Šis filmas – savitas šiuolaikinės visuomenės ir jos konfliktų atspindys“, – teigia režisierius.
Ši absurdiška ir kartu filosofiška satyra pasakoja apie du pusbrolius – Tedį, vaidinamą vieno talentingiausių šių dienų aktoriaus Jesse Plemonso, ir Doną, kurio personažą įkūnija Aidan Delbis, – įtikėjusius, kad įtakingos farmacijos įmonės vadovė Mišelė (Emma Stone) yra nežemiškos kilmės būtybė, atkeliavusi čia sunaikinti žmonijos.
Jie šią galingą ir negailestingą moterį pagrobia ir uždaro rūsyje, kur, Mišelei bandant įtikinti juos atsikratyti šios beprotiškos idėjos, prasideda savotiškas eksperimentas su žiūrovų nuostatomis. Filmas po truputį atveria vis naujus, netikėtus sluoksnius ir kviečia žiūrovą permąstyti savo vertinimus bei išankstines nuostatas.
„Visa tai turi mikrokosminį mastą. Ši mažytė erdvė tampa visiškos beprotybės mikrovisata – trys žmonės kalbasi tarpusavyje, ir jų mintys atrodo klaidingos, net absurdiškos. Bet taip nutinka, kai kiekvienas turi savo tiesą, savo įvykių versiją, kuria siekia įtikinti tiek kitą, tiek save“, – pasakoja aktorė Emma Stone, kuriai šis filmas yra jau penktasis bendras darbas su režisieriumi.
Filmas „Bugonija“ kurtas pagal 2003 m. Pietų Korėjos juostą „Save the Green Planet!“.
Scenarijų filmui perrašė Willas Tracy, žinomas iš filmo „The Menu“ ir serialų „Succession“ bei „The Regime“. Istoriją jis parašė per tris savaites karantino metu, kai, anot jo, „pats ištrynė ribą tarp realybės ir sąmokslo“.
„Vos perskaitęs scenarijų, iškart išsiunčiau jį Emmai, – prisimena Lanthimos. – Pasitikiu jos nuomone ir intuicija. Mano pirmoji reakcija buvo – man labai patinka, bet ar tai tikrai mums abiem? Emma iškart sutiko ir padėjo priimti reikiamus kūrybinius sprendimus.“
Žinodamas, kad E. Stone galima visiškai pasitikėti, režisierius leido jai pačiai ieškoti, kaip perteikti Mišelės personažą – daugiasluoksnį, prieštaringą vaidmenį, tapusį nauju iššūkiu „Oskaro“ laureatei. Beje, būtent dėl šio vaidmens „Bugonija“ įvardijamas kaip vienas pagrindinių „Oskaro“ kandidatų ir 2026 metais.
Mišelės vaidmuo iš aktorės E. Stone (kuri yra ir viena iš šio filmo prodiuserių) pareikalavo ir fizinės transformacijos. Tam, kad ilgai nereikėtų dėvėti bald cap peruko, aktorė nusiskuto galvą. Iš solidarumo jai tai padarė ir režisierius, o filmo rinkodaros komanda tai išnaudojo filmo reklamai: JAV buvo suorganizuota speciali filmo peržiūra, į kurią buvo įleidžiami tik pliki arba ką tik galvas nusiskutę žiūrovai.
Filmo pavadinimas „Bugonija“ yra kilęs iš senovės graikų mito apie bitės gimimą iš mirusio jaučio kūno. Tai – metafora atgimimui po griūties, viena iš Y. Lanthimoso užuominų į žmogaus bandymą sukurti prasmę iš chaoso.
Ne veltui ir J. Plemonso įkūnijamas Tedis filme – bitininkas, bandantis išgelbėti pasaulį nuo bičių išnykimo. Aktorius vaidmeniui ruošėsi mokydamasis prižiūrėti bites ir po filmavimo pats įsirengė avilį savo sode.
Apie patį filmą aktorius sako: „Bugonija“ yra šiurpinamai juokinga arba juokingai šiurpinanti – tik Yorgos Lanthimos gali taip tiksliai žaisti tonais, per sekundę pereidamas nuo komedijos prie tragedijos.“
Didžioji dalis filmo nufilmuota Anglijoje (High Wycombe) ir Atlantoje (JAV), o papildomos scenos – Graikijos saloje Milose, kur Lantimos sugrįžo prie Viduržemio jūros šviesos, kurią vadina „savo filmų DNR“. Režisierius norėjo, kad filmas tiktų didžiajam ekranui, tad jame naudojama „VistaVision“ technologija, pasižyminti ypatingu spalvų sodrumu ir kontrastu.
Garso dizainą kūrė Johnnie Burn, pelnęs „Oskarą“ už „Poor Things“, o kompozitorius Jerskin Fendrix (dirbęs ir su „Poor Things“) muziką filmui kūrė su 90 instrumentų orkestru.
Filme vaidina: Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias, Alicia Silverstone.
filmasrežisieriussąmokslo teorija
