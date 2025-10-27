Marijus Berenis: „Nesuprantu, kodėl būti geru yra skystablauzdiškumas“

„Per savaitę tris kartus pasakykite skirtingiems žmonėms gerą dalyką – to visiškai pakanka. Ir kame čia tas yra skystablauzdiškumas – nelabai suprantu. Būti geru yra skystablauzdiškumas? Kita vertus, pas mus pagrindinis posakis, jeigu kažkam nepatinki: tu ką, protingas labai? Man visada norisi sakyti – taip. Arba bent jau aš bandau tokiu būti. Kas tame yra blogo būti protingu?“, – tęsė jis.
Tai pirmas kartas po daugelio metų, kai buvęs grupės „ŽAS“ narys, 52-ejų Marijus sėdo prieš televizijos kameras ir atvirai papasakojo, kodėl pramogų pasaulyje tapo tarsi nematomu, atsivėrė ir apie asmeninį gyvenimą.
Du dešimtmečius Marijus, rodos, mėgavosi populiarumu ir buvo nuolatinių skandalų, kuriais garsėjo grupė „ŽAS“, dalyvis, bet prieš dešimtmetį garsus vyras netikėtai pasitraukė ir iš grupės veiklos, jo nebematyti viešuose renginiuose, o interviu tapo itin reti.
Kodėl Marijus sąmoningai atsitraukė nuo daugelį taip žavinčio pramogų pasaulio? Kaip susipažino ir pasipiršo mylimajai Sigitai? Ir kokiais kasdieniais dalykais, pasak Marijaus, dauguma mūsų nebemokame pasidžiaugti?
„Tą „vau“ jausmą reikia nuolatos mokėt išgyvent. Tai vienas pagrindinių dalykų. Budistai netgi sako: mokėkite į viską žiūrėti vaiko akimis. Viską matyti tarsi pirmą kartą.
Yra dalykų, nuo kurių aš pavargau, kurie man atsibodo, ir tai yra normalu. Bet kai nuo paprastų, kasdieninių dalykų, į kuriuos dažnai net nekreipiame dėmesio, nuolat kyla tas „vau“ jausmas – man atrodo, tai labai faina.
Pavyzdžiui, sėdžiu prekybos centre kokiam lauke, žmona po parduotuves vaikšto, geriu arbatą, pasiėmęs obuolių pyragą, ir man tiesiog viskas nutirpsta nuo jausmo: žiūrėk, aš sėdžiu čia, ten mano žmona vaikšto. „Blemba“, kaip faina. Paprasčiausiai akimirkos suvokimas – kaip faina“, – pasakojo Marijus.
Gyvenimo būdo laida „Nuo... Iki...“ – jau šį pirmadienio vakarą, 20 val., tik per LNK.