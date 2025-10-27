Unikalus verslumo šou „Rykliai. Lietuva“ grįžta pasipildęs: jungiasi kiečiausi verslininkai

„Rykliai. Lietuva“ yra vienintelis projektas, kuris primena, jog verslas – tai žaidimas, kuriame vienintelė taisyklė yra ta, kad tokių čia nėra.
Pasiilgote? Geros naujienos – jie grįžta. Didžiausia žiniasklaidos grupė TV3 ir vėl žiūrovams suteiks neįtikėtiną progą sekti šį pasaulinį verslumo šou ir Lietuvoje. Antrasis sezonas – jau nuo lapkričio 3-iosios. Ir vėl – geriausiu laiku.
Skaičiai? Daugiau nei 400 norinčių dalyvauti, 38 skirtingos laidose pristatytos verslo idėjos ir net 17 investicijų – taip atrodė pirmasis projekto sezonas.
O jei laikais, kai startuperiais tampa visi (iš tikrųjų visi – nuo 7 iki 70-ies), jaučiatės praleidę šansą stoti prieš „ryklius“, yra gerų žinių – spėsite.
Ir visai nesvarbu, jei jūsų verslo idėja nėra seksuali, neįtikėtinai šmaikšti, ar čia ir dabar keičianti pasaulį. Svarbiausia, kad ji spręstų realias problemas, turėtų potencialo augti ir būtų unikali. Pageidautina, ne tik jums.
Visi tikintys, kad kuria būtent tai, kas pritrauktų tūkstantines investicijas, kviečiami registruotis čia: www.tv3.lt/rykliai.
Tie patys vandenys, nauji „rykliai“
Projekto „rykliai“ – labai įdomūs pašnekovai, bet dar geriau už juos kalba jų darbai. Savo darbo dieną jie pradeda anksti ir baigia labai vėlai, o kartais ji tęsiasi net ir visą parą. Jie – mums jau pažįstami projekto investuotojai.
Tai – „Kilo Health“ įkūrėjas Tadas Burgaila, „East West Agro“ generalinis direktorius Gediminas Kvietkauskas, multimilijoninio startuolio „CUJO AI“ įkūrėjas Einaras Gravrock, advokatų bendrijos „Walless“ vadovė Dovilė Burgienė bei „Eika“ įkūrėjas ir valdybos pirmininkas Robertas Dargis.
O šį sezoną juos keis ir nauji, projekte dar nematyti, tačiau ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje savo vardą jau iškalę „rykliai“. Tokie, kurie neseka trendų, nes mieliau juos kuria patys.
Šį tempą jau pirmoje laidoje padiktuos vienos kiečiausių moterų šiandienos Lietuvos verslo pasaulyje: Toma Sabaliauskienė ir Viktorija Čijunskytė.
Viena kuria globalias technologijas, kita – demokratizuoja investavimą ir griauna finansinius stereotipus. Tačiau jas vienija ir tie patys bruožai. Abi žino, kad anksčiau nei sėkmei, turėtumėte būtų pasiruošę dešimtims klaidų. O suklupę – iškart stotis ir bandyti vėl, vėl, ir vėl.
Tegul antrajame sezone būtent jos tampa ir mėgstamiausiomis jūsų mentorėmis. Aišku, jei įtiksite. Nes lengva nebus.
Toma Sabaliauskienė: kas atnešė sėkmę Lietuvos vienaragiui „Nord Security“?
Projekte „Rykliai. Lietuva“ Toma turi labai aiškų tikslą – įkvėpti kurti. „Kažkas įkvėpė mane, o dabar laikas atiduoti dėmesį tiems, kurie dar tik žengia pirmuosius žingsnius“, – sako ji.
Toma – Lietuvos vienaragio „Nord Security“ rinkodaros vadovė (CMO), atsakinga už daugiau nei 400 marketingo profesionalų komandą, dirbančią rinkose nuo Brazilijos iki Japonijos.
O jos sėkmės receptas? „Nemeluosiu. Mano atsakymas yra labai paprastas – dirbti 24/7“, – sako Toma.
2021 m. ji pripažinta Lietuvos metų CMO, o šiemet įtraukta į „Top 100 Women in Tech in Europe 2025“ sąrašą.
„Verslas nėra tik skaičiai. Tai – kūryba, empatija ir nuolatinis mokymasis. Noriu įkvėpti jaunus žmones nebijoti rizikuoti. Mūsų sėkmė gimė iš 35 nesėkmių – visa esmė, ar sugebi po jų atsikelti. Šis skaičius parodo, kiek daug kartų mokėmės, klydome, vėl mokėmės ir nepasidavėme, kol iš tikrųjų atradome tai, ką galėjome pasiūlyti viso pasaulio vartotojams“, – sako Toma.
T. Sabaliauskienės vadovaujamas prekės ženklas „NordVPN“ šiandien – globalus kibernetinio saugumo lyderis, kurį nuolat naudoja apie 15 mln. vartotojų visame pasaulyje.
Tomos ir jos komandos dėka nišinė technologija buvo pritaikyta masinei auditorijai, o vadovaujamas prekės ženklas pripažintas vienu populiariausių vardų savo kategorijoje, pasiekiamu daugiau nei 150+ šalių.
Būdama su prekės ženklu nuo pirmųjų žingsnių, T. Sabaliauskienė tapo liudininke ne tik visų iššūkių, su kuriais jis susidūrė, bet ir to, į ką „Nord Security“ išaugo šiandien.
„Mintis ir idėja kilo bendraįkūrėjams, nuo vaikystės geriems draugams Eimantui Sabaliauskui ir Tomui Okmanui, bevaikštant palei Nerį Valakampiuose. Dar dirbdami kituose darbuose, visi svajojome patys tapti kūrėjais, sukurti kažką vertingo ir globalaus būtent technologijų ir internetinio saugumo srityje. Norėjosi suteikti galimybę internete jaustis saugiai – patys būdami stipriais vartotojais kasdien, čia matėme daug iššūkių“, – pradžią prisimena Toma.
Informatikos išsilavinimą turinti Toma – ir sertifikuota buriavimo kapitonė. Gal todėl jos gyvenime tiek daug balanso tarp technologinio tikslumo ir… kūrybos. T. Sabaliauskienė sako, kad analitinis mąstymas ir meilė žmogui – geriausia formulė ne tik vystant sėkmingą verslą, bet ir siekiant jame išlaikyti kuo daugiau lojalių žmonių.
Taip pat ji – „Unicorns Lithuania“ valdybos narė, priklauso „Forbes“ komunikacijos tarybai, aktyviai investuoja į startuolius ir dalijasi patirtimi su naujais kūrėjais.
„Nesu savęs apribojusi. Kartais priešingai – norisi nerti į tai, ko dar neišmanau, kad ir pati gaučiau naujų patirčių bei pamokų. O sulig patirtimi ir galimybėmis, norisi investuoti ir į vertybiškus projektus, kurie tikrai tam tikrai grupei vartotojų taptų pagalba“, – sako T. Sabaliauskienė, jau investavusi ir į sveiką maistą namų augintiniams, ir į senjorams skirtas pagalbos programėles ar korepetitorių mokslus.