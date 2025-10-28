Mia apie Lauryną Suodaitį: „Mes pastoviai kovojame“

Unikaliame šou „Muzikos detektyvai“ Mia ir Laurynas tapo priešininkais – gavo vyriausiųjų detektyvų misiją išvesti savo komandas į pergalę, kurioje per visą žaidimą sukaupti taškai virs pinigais. Bet, pasirodo, viename projekte Mia ir L.Suodaitis jau rungėsi. Tada Mia jautė, kad pergalė bus jos, bet įvyko atvirkščiai ir ji pralaimėjo L. Suodaičiui. Todėl prognozuoti, kuriam iš jų pavyks išvesti komandą į superfinalą šį kartą Mia prognozuoti nedrįso.
„Mes pastoviai su Laurynu kovojame“, – konstatavo Mia. Kuriam laimėti pasiseks šį kartą? Ar Miai pavyks atsigriebti už tai, kad kažkada Laurynui pralaimėjo?
Intriga ore tvyrojo visą laiką, nes komandos rinko panašų skaičių taškų, o neretai buvo lygiosios.
Muzikinio žaidimo raunde „Kasečių mūšis“ L. Suodaitis beveik vienas, be savo komandos pagalbos, atspėjo daug dainų. Paaiškėjo paslaptis: kai Laurynas buvo mažas, jo tėtis buvo didžėjus ir namai tiesiog lūžo nuo kasečių su pačia įvairiausia Lietuvos ir pasaulio atlikėjų muzika. Bet šiame raunde nenusileido ir profesionalios dainininkės Mios komanda.
Dabar L. Suodaičio muzikinį skonį diktuoja sūnus. „Kažkada buvo „Tele Bim-Bam“. Kadangi duetuose dainuoju su „Žemaitukais“, tai dabar gyvenam „Žemaitukų“ eroj ir „Žemaitukų“ repertuarą mokam jau puikiai“, – sakė Laurynas. O G.Vaičikauskas paantrino: „Laurynai, pasiruošk, nes po šios laidos sūnus pageidaus paklausyti ir Mios…“
Kaip baigsis Mios ir L. Suodaičio akistata, sužinosite šį antradienio vakarą „Muzikos detektyvuose“ 20 val. per LNK.
Vilija Pilibaitytė-MiaLaurynas Suodaitislaida
