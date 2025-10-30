L. Kasčiūnas – apie šeimą, neišsipildžiusią svajonę ir sveiką gyvenseną: reikia pasakyti atvirai, nesu modelis

Laidos metu pastebėjus, kad politikas, kaip partijos lyderis, yra išties ryškiai matomas, bus domimasi, kiek apskritai dėmesio sulaukia L. Kasčiūnas.
„Sutikime dėl vieno dalyko. Reikia tai pasakyti atvirai. Nesu aš modelis. Žmonai sakau: „Va, nusimesiu iki 100 kg svorio“, nes dabar 116 kg, buvo 130 kg, buvau nusimetęs iki 105 kg. Žinoma, reikia pripažinti, kad aš nesu drovuolis, jei pamatau kokią šaunią žurnalistę ar dar ką nors, tikrai galiu ir pakalbinti, ir nusišypsoti, nėra problemų dėl to. Šia prasme, taigi, mes normalūs. Dar galima šiais laikais komplimentą sakyti? Nes jau girdėjau, kad ne iki galo galima. Bet aš galiu ir pajuokauti, esu pakankamai atviras šia prasme“, – šypsosis L. Kasčiūnas.
Paklaustas, kokie yra trys dalykai, už kuriuos jis yra labiausiai šiame gyvenime dėkingas savo žmonai, jis neslėps, kad svarbiausia – vaikai ir šeima.
„Turbūt žmonai reikia padėkoti ir už tai, kad dabar esu toks, koks esu. Šio savo politiko kelio be jos tikrai nebūčiau pasiekęs. Ir trečias dalykas... Mano šeimoje, kurioje augau, buvo daug visokių iššūkių, daug visokių dalykų. Aš nenoriu pasakoti, nes pakankamai anksti netekau mamos.
Kai tavo pirmoje šeimoje, kurioje augai, kyla tokios audros, toliau gyvenime ieškai užuovėjos, stabilumo, tvirtumo, pamato, uolos, kitaip, nei buvo tavo šeimoje. Be žmonos šito irgi nebūtų buvę. Ji man suteikia atramą, ramybę, tvirtumą, stiprybę, nes, kai pajauti pamatą po kojomis... Tas dalykas, sakyčiau, neapsakomai brangus“, – atvirai kalbės laidos „Nuogas pokalbis su Danieliumi Bunkumi“ svečias.
Tuomet jis pridurs, kad gyvenime iškilus kokiai nors problemai, būtent žmona ir būtų tas žmogus, kuriam pirmam paskambintų.
Prakalbus apie patį L. Kasčiūną ir, koks jis būna tuo metu, kai jo niekas nemato – namuose, politikas sakys, kad stengiasi išlikti autentišku.
„Bandau išėjęs į viešumą nepasislėpti kevale, stengiuosi būti be kaukės. Politikai visada užsideda kaukę, bet aš stengiuosi neiti į darbą, nežengi per Seimo slenkstį ir negalvoti, kad tuoj persijungsiu į politiko rolę. Kaip 8 val. ryto išeinu iš namų, taip įeinu į Seimą.
O dabar grįžęs namo labiausiai vertinu visišką ramybę, pabuvimą ir atsijungimą nuo visko. Man net su vaikais buvimas jau yra ramybė. Noriu pasakyti, kad namuose esu ypatingai ramus. Kasčiūno ramybė namuose turbūt yra tai, ko jūs nematote viešojoje erdvėje“, – šypsosis jis.
Laidoje bus domimasi, ar L. Kasčiūną kada nors šeimoje ar darbe pagavo meluojantį. Sulaukęs tokio klausimo jis prisimins vieną vaikystėje įvykusį nuotykį.
„Kai buvome septynmečiai ar aštuonmečiai, išėjome iš namų per Mamos dieną su kiemo draugais ir 6 ar 7 val. leidome prie Neries. Su pripūstais čiužiniais bandėme ją perplaukti. Kaip mes išgyvenome, kaip mūsų nenunešė? Bet, kai grįžau namo, atsimenu, mama jau buvo pradėjusi manęs
ieškoti po kiemą, kilo daug chaoso, o tėvas ramiai pasitiko, su grindjuoste paėmė ir... Pamenu šį melą. Ši melą labai gerai atsimenu. O politikoje būna, kad pasakai, po to primena, kad sakei, sakai, jog lyg ir nesakei to, o iš tikrųjų sakei. Taip būna, bet gal dažnai tai lemia nuovargis“, – svarstys L. Kasčiūnas.
Politikas prakalbs ir apie svajonę, kurios dar nepavyko įgyvendinti. Jis teigs, kad tokį norą turi dar 2 proc. Lietuvos žmonių.
„98 proc. šalyje yra krepšinio fanai, aš – futbolo. Mano svajonė – kada nors nuvažiuoti į Europos ar pasaulio futbolo čempionatą, į kurį būtų patekusi Lietuvos nacionaline rinktinė. Suprantu, kaip tai skamba, bet turbūt gerai žinome, kad patekti į futbolo pasaulio arba Europos čempionatą būtų istorinis pasiekimas. Jau du dešimtmečius galvoju, ar sulauksiu to savo gyvenime. Manau, kad judame į priekį“, – teigs L. Kasčiūnas.
Atviras pokalbis su Laurynu Kasčiūnu – jau šį šeštadienį, 23 val., laidoje „Nuogas pokalbis su Danieliumi Bunkumi" per „Delfi TV".
Laurynas KasčiūnasDanielius Bunkuspolitikas
