Sondra Ray žino, ką daryti, kad sutiktumėt antrąją pusę, sukurtumėt santykius be konfliktų ar net ilgiau gyventumėt

Pastaruoju metu, regis, kad visas pasaulis tiesiog kraustosi iš proto – karai tarp valstybių ir politikų verčia daugelį klausti – o kas bus toliau? Kaip šiame visame chaose atrasti ramybę bei laimę?
Sondra ir Markus Rays sako žinantys atsakymus ne tik į šiuos klausimus.
Jie tikina, kad jų taikoma kvėpavimo technika gali ne tik pakeisti jūsų gyvenimo kokybę, bet ir padėti sutikti antrąją pusę, sukurti santykius be konfliktų ir net padėti ilgiau gyventi.
„Vos dvi kvėpavimo sesijos prilygsta dešimčiai metų psichoterapijos kabinete. Taigi, nepertraukiamas kvėpavimas, kuris vyksta nuo 45–60 minutes, gali išspręsti visas jūsų problemas“, – teigė jie.
Sondra pasaulyje vadinama Kvėpavimo Motina, šią unikalią techniką taikanti jau daugiau nei penkis dešimtmečius. Abu sutuoktiniai yra gyvas pavyzdys kiekvienam.
Jie savo kailiu patyrė, kad kvėpavimo galia galima išsigydyti ne tik sunkias ligas, atsitiesti po skyrybų, išeiti iš toksiškų santykių ir net sutikti gyvenimo meilę garbiame amžiuje.
„Man skaudėjo visa kūną, mano plaukai krito kuokštais po skyrybų ir aš vis turėjau pasikartojančias automobilių avarijas. Taip vyko, nes labai išgyvenau skyrybas ir buvau užstrigusi toje netektyje. Ta santuokos griūtis sukėlė mano plaukų slinkimą ir aš to nesupratau. Aš nesupratau, kodėl vis įvyksta tos avarijos, kodėl iš viso mes skiriamės. Todėl pradėjau ieškoti atsakymų. Tradicinė medicina, kurioje dirbau ilgus metus ir galėjau lengvai prieiti prie visų daktarų nežinojo, kas man yra. Aš ėjau pas visus įmanomus medikus. Niekas negalėjo man padėti“, – savo patirtimi dalinsis Sondra.
Iš tiesų, Lietuvoje skyrybų skaičius šiurpina – beveik kas antra pora išsiskiria. Be to, didėja ir vienišų žmonių skaičius.
Vis dažniau, tiek vyrai, tiek moterys skundžiasi nerandantys partnerio. Ką jau kalbėti apie senjorus, vienus tyloje laukiančius kitos dienos. Šiandien Sondra ir Markus nori paneigti visus mitus ir sako – kvėpavimas gali padėti pritraukti tokią antrąją pusę, apie kurią svajojate.
