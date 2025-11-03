Vilniaus mero žmona V. Benkunskienė apie neigiamus komentarus: „Jau šita merienė“

Kartu su aktoriumi Pijumi Narijausku muzikinio projekto „Žvaigždžių duetai. Nauja era“ dalyviais Vismantė tapo vos prieš mėnesį. Naujas duetas pakeitė dainininko Alano Chošnau ir nuomonės formuotojos Ingos Žuolytės porą, iškritusią po to, kai per keturias savaites surinko mažiausiai komisijos ir žiūrovų balsų.
Vismantė ir Pijus greit tapo projekto lyderiais, stebinančiais originaliais pasirodymais ir drąsiai eksperimentuojantys scenoje. Pasiūlymo dalyvauti Vismantė pasakojo ilgai nesvarsčiusi, nes, pasitarusi su vyru, sulaukė jo palaikymo.
Šeimoje, pasak Vismantės, galioja sutarimas vienas kitą palaikyti. Vis dėlto jeigu Vilniaus miestui vadovaujantis vyras būtų buvęs kategoriškas ir turėtų tvirtų argumentų dėl jos dalyvavimo muzikiniame televizijos projekte, asmenines ambicijas Vismantė būtų paaukojusi.
Pasirodžiusi scenoje su išvaizdžiu aktoriumi Vismantė greitai sulaukė nemalonių komentarų esą staipytis scenoje mero žmonai ir dviejų vaikų mamai nedera, o dėl skiriamo laiko repeticijoms ir filmavimams ji esą prasta mama.
Kai ruošiasi pasirodymams ar dalyvauja filmavimuose, namuose du mažamečius vaikus, vienam kurių dar nėra nė metų, Vismantė pasakojo paliekanti ramia širdimi.
„Dieną prieš viską suruošiu ir suorganizuoju“, – pasakojo V. Benkunskienė.
Operos solistė apgailestavo, kad priekaištai vyrams dėl neva netinkamai atliekamų pareigų šeimoje ir skiriamo dėmesio darbui nekeliami, priešingai negu moterims.
„Jeigu vyras visą laiką naktimis grįžta arba kelias paras nebūna nes išvykęs į komandiruotę, čia yra normalu. Tokia turbūt visuomenė. Aišku, kad skaudu, bet kažkada atrašiau į žinutę man asmeniškai rašiusiai moteriai: „Būkit miela ponia, atsiųskit savo telefono numerį, pašnekėsime, kodėl skauda“, – pasakojo Vismantė.
