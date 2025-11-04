Dainotas Varnas pasakė, kas jų su Ieva Juozapaityte namuose ima viršų

„Kadangi mes turime šeimyninį duetą, privalau paklausti: kas dažniausiai ima viršų namuose?“ – domėjosi Gintas, bet Dainotas nė nemirktelėjęs atsakė: „Mūsų šuo“.
Tačiau vėliau paaiškėjo, kad jis ir pats linkęs palaikyti taiką namuose. Įspūdingo balso savininkė, moteriškumu ir elegancija spinduliuojanti operos solistė I. Juozapaitytė pajuto tokį azartą, kad ėmė grasinti savo gyvenimo meilei.
„Pasakyk atsakymą. Nieko tau nebus namuose, jeigu pasakysi“, – kvatodama iš mylimojo atsakymą kaulijo Ieva.
Ir mylimasis pasidavė: pakuždėjo, kad kūrinyje yra žodis „galima“. Taip pasufleruodamas savo širdies damai, jis padėjo laimėti tašką. Bet mylimoji skolinga neliko.
Užgrojus teisingam atsakymui, laiminga nubėgo pas Dainotą ir jį apsikabino.
„Dainotas pasielgė kaip tikras džentelmenas. Bet to aš nemačiau. Todėl Ievos komanda pelno tašką“, – reziumavo G. Vaičikauskas.
Deja, tas vienas taškas mažai pagelbėjo Ievos komandai. Nes vėliau Dainoto komanda dviguba taškų persvara išsiveržė į priekį. Bet „Muzikos detektyvai“ tuo ir intriguoja, kad viskas gali pasikeisti po kiekvieno raundo.
Ar pirmavusi Dainoto komanda pasiekė superfinalą? Kuris detektyvas prisiėmė atsakomybę už visą komandą ir atspėjo finalinę dainą, kuri grojo atbulomis? Ar komandos pinigai žaidimo pabaigoje padvigubėjo ar sumažėjo per pusę? Viską sužinosite šį antradienio vakarą „Muzikos detektyvuose“ 20 val. per LNK.
