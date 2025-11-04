Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
ŽmonėsTV antena

Dainotas Varnas pasakė, kas jų su Ieva Juozapaityte namuose ima viršų

2025 m. lapkričio 4 d. 11:31
Šį antradienio vakarą LNK „Muzikos detektyvuose“ skambės neeilinė dvikova – šou vedėjas Gintas Vaičikauskas negailestingai išskirs mylimuosius Ievą Juozapaitytę ir Dainotą Varną. O tuomet jau bus sunku patikėti, kas vyks viso filmavimo metu, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (4)
„Kadangi mes turime šeimyninį duetą, privalau paklausti: kas dažniausiai ima viršų namuose?“ – domėjosi Gintas, bet Dainotas nė nemirktelėjęs atsakė: „Mūsų šuo“.
Tačiau vėliau paaiškėjo, kad jis ir pats linkęs palaikyti taiką namuose. Įspūdingo balso savininkė, moteriškumu ir elegancija spinduliuojanti operos solistė I. Juozapaitytė pajuto tokį azartą, kad ėmė grasinti savo gyvenimo meilei.
„Pasakyk atsakymą. Nieko tau nebus namuose, jeigu pasakysi“, – kvatodama iš mylimojo atsakymą kaulijo Ieva.
Ir mylimasis pasidavė: pakuždėjo, kad kūrinyje yra žodis „galima“. Taip pasufleruodamas savo širdies damai, jis padėjo laimėti tašką. Bet mylimoji skolinga neliko.
Užgrojus teisingam atsakymui, laiminga nubėgo pas Dainotą ir jį apsikabino.
„Dainotas pasielgė kaip tikras džentelmenas. Bet to aš nemačiau. Todėl Ievos komanda pelno tašką“, – reziumavo G. Vaičikauskas.
Deja, tas vienas taškas mažai pagelbėjo Ievos komandai. Nes vėliau Dainoto komanda dviguba taškų persvara išsiveržė į priekį. Bet „Muzikos detektyvai“ tuo ir intriguoja, kad viskas gali pasikeisti po kiekvieno raundo.
Ar pirmavusi Dainoto komanda pasiekė superfinalą? Kuris detektyvas prisiėmė atsakomybę už visą komandą ir atspėjo finalinę dainą, kuri grojo atbulomis? Ar komandos pinigai žaidimo pabaigoje padvigubėjo ar sumažėjo per pusę? Viską sužinosite šį antradienio vakarą „Muzikos detektyvuose“ 20 val. per LNK.
Dainotas VarnasIeva JuozapaitytėMuzika
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.