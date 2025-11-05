Meda Borisaitė nustebo Lenkijoje: „Aš negaliu patikėti, kad pas mus taip brangu“

„Aš negaliu patikėti, kad pas mus taip brangu! Kai matai, kiek viskas čia kainuoja, atrodo, reikia dėžėmis imti“, – juokėsi Meda, stovėdama prie lenkiškų pieno produktų lentynos.
Meda – tikra suvalkietė, tad misijai pasiruošusi rimtai: nuo Suvalkų turgaus iki „Biedronkos“ kasų. „Kai ateini ir pamatai – akys raibsta. Bet žinokit, apsipirkinėti čia – darbas. Skaičiuoti, versti zlotus į eurus... Pavargau! Bet yra daug kas pigiau, nors ne viskas“, – atviravo ji.
Meda juokiasi, kad net mados rado pigiau: „Už dvidešimt eurų – batai, už trisdešimt – suknelė, su kuria galima eiti į raudoną kilimą.“
Kelionę vainikavo dar viena klasika – pigesnis benzinas ir „kanistras dviem damoms“. „Dvi damos su kanistru – va čia tai vaizdas. Bet kai pigiau, tai pigiau!“ – šmaikštavo Medą į Suvalkus lydėjusi Evelina.
