Meda Borisaitė nustebo Lenkijoje: „Aš negaliu patikėti, kad pas mus taip brangu“

2025 m. lapkričio 5 d. 14:43
LNK KK2 specialioji korespondentė Lenkijoje Evelina kartu su „Žvaigždžių duetų“ dalyve ir realybės šou „Tapk TV žvaigžde“ vedėja Meda Borsaite išsiruošė į Suvalkus – miestą, kuris jau seniai tapo lietuvių prekybos Meka. Tačiau šįkart kelionė buvo ne dėl šopingo, o dėl tyrimo – kur iš tiesų slepiasi tie garsieji kainų skirtumai.
„Aš negaliu patikėti, kad pas mus taip brangu! Kai matai, kiek viskas čia kainuoja, atrodo, reikia dėžėmis imti“, – juokėsi Meda, stovėdama prie lenkiškų pieno produktų lentynos.
Meda – tikra suvalkietė, tad misijai pasiruošusi rimtai: nuo Suvalkų turgaus iki „Biedronkos“ kasų. „Kai ateini ir pamatai – akys raibsta. Bet žinokit, apsipirkinėti čia – darbas. Skaičiuoti, versti zlotus į eurus... Pavargau! Bet yra daug kas pigiau, nors ne viskas“, – atviravo ji.
Meda juokiasi, kad net mados rado pigiau: „Už dvidešimt eurų – batai, už trisdešimt – suknelė, su kuria galima eiti į raudoną kilimą.“
Kelionę vainikavo dar viena klasika – pigesnis benzinas ir „kanistras dviem damoms“. „Dvi damos su kanistru – va čia tai vaizdas. Bet kai pigiau, tai pigiau!“ – šmaikštavo Medą į Suvalkus lydėjusi Evelina.
Ar Lenkijoje iš tiesų verta apsipirkti, o gal viskas tik iliuzija? Paaiškės šį trečiadienio vakarą, 19.30 val. laidoje „KK2“, tik per LNK.
