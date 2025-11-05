Veidoskaitininkas Tomas Saparis išnagrinėjo Monikos Liu veidą: su vienu pastebėjimu dainininkė nesutinka

Veidoskaita užsiimantis vyras laidoje tikins, kad tai – be galo tikslus dalykas, leidžiantis atskleisti net ir nepažįstamų žmonių būdo bruožus. O patyrusiam veidoskaitininkui netrukdo nei makiažas, po kuriuo slepiasi veidas, nei plastinės operacijos.
Šio vakaro laidoje T. Saparis apibūdins ir žinomus žmones. Kas išduoda, kad Marijus Mikutavičius turi aštrų humoro jausmą? Kuris Džordanos Butkutės veido bruožas atskleidžia, kad ji – linkusi dominuoti? Kas nurodo, kad Egidijus Dragūnas-Sel linkęs laužyti taisykles?
Tomas apibūdins ir dar vienos vakaro viešnios, Monikos Liu veidą. Nors su dauguma išvardintų dalykų Monika sutiks, dėl vienos būdo savybės jie su Tomu niekaip nesutiks. Anot veidoskaitininko, kai kurie dainininkės veido bruožai išduoda, kad ji – tikra dramų karalienė.
Visgi pati dainininkė su tuo nesutiks. „Tikrai ne!“ – sakys Monika.
Ją taip pat sudomins, kaip T. Sapariui pavyko susirasti žmoną? Juk pažiūrėjęs į veidą, jis iškart gali nujausti, kas jo laukia – veidoskaitininko apgauti neįmanoma!
„Tuo metu, kai mes susipažinome, aš dar nebuvau veidoskaitininkas. Jau tai intuityviai jausdavau, bet dar taip netyrinėdavau“, – prisipažins jis.
Porų tarpusavio ryšius nagrinėjantis vyras prabils ir apie santykius. „Mes su žmona taip pat pykstamės. Tačiau kokybiškai pyktis, bartis, aiškintis ar konfliktuoti yra gerų santykių ženklas. Pyktis nėra blogai – blogai tuomet, kai nebesipykstame, nebesikalbame“, – sakys jis.
Vis dėlto T. Saparis negailės kritikos ir tiems, kurie nelaiminguose santykiuose niekaip nesiryžta dėti taško, nes susikuria tikslą kartu nugyventi visą gyvenimą.
„Sakyčiau, kad geriau yra kartu pagyventi metus arba kad ir sekundę, vieną akimirką, bet labai kokybiškai ir gerai, negu 30 metų kančioje“, – sakys jis.
Ar Monika Liu yra kada nors patyrusi meilę iš pirmo žvilgsnio? Kiek metų kartu skaičiuoja jos tėvai? Galiausiai, kokią netikėtą svajonę puoselėja dar viena vakaro viešnia – Renata Šakalytė-Jakovleva? Visa tai – jau šio vakaro laidoje.