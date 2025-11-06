D. Kubilius prisipažino prieš keletą metų atsisakęs žalingo įpročio: manęs tiesiog nebedžiugina

Pasak kūrėjo, jo pagrindinė veikla – televizijos renginių prodiusavimas, tačiau didžiausią kūrybinį pasitenkinimą jam teikia dokumentiniai filmai.
„Televizijoje esu perėjęs visus įmanomus žanrus. Visko paragavau, atsikandau. Dabar, šiame gyvenimo etape, atėjo tam tikra branda. Stengiuosi negalvoti, kad labai pasenau, bet su laiku atsirado noras daryti kažką prasmingesnio“, – kalbėjo jis.
Dominykas pasakojo, kad pastaraisiais metais jo dėmesio centre – Lietuvos sportininkų istorijos.
„Sukūriau seriją filmų apie mūsų plaukikus, apie vandens sportą. Vienas iš jų buvo apie Robertą Žulpą.
Turėjau jį nufilmuotą dar jam esant gyvam, todėl kai buvo jo metinės, šį filmą paleidome viešai“, – sakė režisierius.
Gyvenimą pakeitęs karas Ukrainoje
Tačiau vėliau jo gyvenimą ir kūrybą stipriai pakeitė karas Ukrainoje.
„Taip jau nutiko, kad atsidūriau pačioje invazijos pradžioje. Filmavome filmą apie Joną Ohmaną, bet visas scenarijus sugriuvo. Tai buvo visiškai ekstremali situacija, ir būtent iš jos gimė šis filmas“, – prisiminė jis.
Vienas jautriausių kūrėjo projektų – filmų serija apie pagrobtus Ukrainos vaikus. Kaip pasakojo D. Kubilius, tai buvo vienas sudėtingiausių darbų jo karjeroje.
„Tai buvo skaudu, jautru, labai imlu laikui. Vien derybos truko apie metus, kad gautume sutikimus kalbėti. Beveik visi tie vaikai yra liudininkai Hagos teisme, o pagrindinis kaltinamasis – Vladimiras Putinas. Tai reikia suprasti, kokia tai situacija“, – pasakojo režisierius.
D. Kubilius pripažino, kad dokumentika jam tapo vidine laisve.
„Visą gyvenimą kovojau dėl auditorijos, dėl tų baisių reitingų, o dabar dokumentika man yra atgaiva širdžiai. Ačiū „Netflix“ – šis žanras įgavo naują pavidalą, dabar jį noriai rodo ir lietuviškos platformos, ir nacionalinis transliuotojas“, – teigė režisierius.
Po karo atsisakė žalingo įpročio
Kalbėdamas apie ankstesnius darbus, Dominykas atskleidė, kad jau kelerius metus nebevartoja alkoholio.
„Manęs tiesiog nebedžiugina. Aš ten nebeatrandu nieko naujo. Be to, karo pradžia mane labai sukrėtė“, – pripažino jis.
