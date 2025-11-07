Kaunietės pasirodymas „Lietuvos talentų“ scenoje paliko be žado: tai sugeba retas

Erlanda – šokiu gyvenanti mergina. Ji šoka jau 17 metų, iš kurių 6-erius dar ir moko to kitus. Scenoje ji jaučiasi kaip namie, tačiau šįkart į „Lietuvos talentus“ Erlanda atėjo ne tam, kad šoktų.
Mergina nusprendė parodyti visai kitą savo pusę – gebėjimą kalbėti atvirkščiai, t. y. tarti žodžius nuo galo taip sklandžiai, tarsi kalbėtų įprastai.
„Lietuvos talentuose“ yra daug šokėjų, konkurencija tikrai didelė. Todėl šįkart norėjau parodyti ką nors visiškai kitokio“, – prieš lipdama į sceną pasakojo dalyvė.
Erlanda paatviravo, kad šis neįprastas gebėjimas – lyg jos asmeninės istorijos dalis.
„Visą gyvenimą save nuvertinau, galvojau, kad esu kitokia“, – atskleidė ji.
Vos Erlandai prisistačius, teisėjas Marijus Mikutavičius šyptelėjo ir šmaikščiai mestelėjo, kad gal tai – ne talentas, o liga?
Tačiau jau po kelių akimirkų juokas virto nuoširdžia nuostaba. Kai mergina pradėjo demonstruoti savo talentą, salėje įsivyravo tyla – visi klausėsi, kaip Erlanda be jokio vargo taria žodžius atbulai.
Teisėjai nusprendė merginai mesti iššūkį – davė ne tik lietuviškų, bet ir kitų kalbų žodžių, kad išbandytų jos gebėjimą kalbėti atvirkščiai įvairiomis kalbomis. Tai Erlandos nė kiek nesuglumino, o savo pasirodymu ji dar labiau prikaustė žiūrovų dėmesį.
„Ji tai jaučia kaip duotybę – tai yra talentas“, – po pasirodymo sužavėta sakė Anželika Cholina.
Teisėja pabrėžė, kad toks gebėjimas neįmanomas be išskirtinio pojūčio kalbai ir garsui.
Ar Erlandai pavyko savo unikaliu gebėjimu pelnyti teisėjų simpatijas ir žingsnį į kitą etapą? Visa tai sužinosite jau šio sekmadienio laidoje.
pasirodymasscena„Lietuvos talentų“ šou
Rodyti daugiau žymių