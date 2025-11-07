Sandra Žutautienė pasakė, kiek vaikų norėtų turėti: atsakymas pribloškė

Tarp ryškiausių šio vakaro LNK laidos istorijų – dainininkų Sandros Žutautienės ir Viktoro Vaikšnoro meilės šventė. Jų vestuvės – jau visai ne už kalnų.
„Malonaus jaudulio labai daug – pasiruošimo, apmąstymų, repeticijų, visko daug, bet jokios įtampos. Nes viskas vyksta ne per prievartą. Žinau, kad noriu būti Viktoro žmona ir pagaliau pavardę pakeisti“, – sako Sandra.
Jaunikis Viktoras neslepia, kad pasiruošimas rimtas, bet be streso: „Dvi dalys – oficialioji, o paskui afterpartis, į kurį kviečiame visą Lietuvą! Bet norisi visiems pasakyti, kad Kauno sporto halėje mes nesituoksime – tai bus koncertas su išskirtiniais svečiais. Mūsų užstalė bus Kauno sporto halėje.“
Poros vestuvėms siuvami drabužiai, kuriami žiedai – anot jų, tokio dydžio vestuvinio žiedo dar niekas nematė.
Kai kurie spėlioja, kad visa tai – tik šou, bet Viktoras atšauna: „Nežinau, kodėl daug kas mano, kad čia tik šou. Mes tokiais dalykais nejuokaujam. Nežinau, net ką pridurt.“
Sandra priduria, kad vestuvių biurokratija irgi pareikalavo kantrybės: „Pareiškimai nunešti, su darbuotojomis net susipykau, nes man nepatiko ceremonijos laikas. Bet ką padarysi – negali visi pagal princesę Sandrą šokinėti!“
Viktorui – 36-eri, bet jis dar nebuvo vedęs. „Metai bėgo, bet nesijaučiu senas. Spėjau į traukinį ir nebūsiu visą gyvenimą vienas“, – šypsosi būsimas jaunikis.
Sandra atvirauja apie poros santykius: „Kiek moterų kabinosi jam ant kaklo, kaip kiaunės limpa! Esu iš Viktoro telefono užblokavus visus nagučius ir blakstienas. Su Viktoru būdama supratau, kad esu pavydi.“
O kaip dėl vaikų? Sandra atsako taip, kaip tik ji moka.
„Kiek pataikys!“ – mesteli dainininkė.
Šiuo atsakymu Sandra sukelia tikrą audrą „KK2 penktadienio“ studijoje – čia ilgam netyla juokas. Rodos, toks atsakymas iš vėžių išmuša ir jaunikį.
„Nes 44 metus niekas nepataikė“, – patikslina dainininkė.
Viktoras priduria: „Bent jau vieno tikrai norėtume. Norisi pratęsti savo kartą.“
„Gražus ir protinga – štai koks geras mūsų genofondas!“ – šypsosi Sandra Žutautienė, kuri netrukus Viktoro sprendimu taps Vaikšnore.
„KK2 penktadienis“ – šį vakarą 19.30 val., tik per LNK.
Sandra ŽutautienėVaikaiŠeima
