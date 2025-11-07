Vyrą palaidojusi Joana Bartaškienė pasakė, iš kur semiasi stiprybės: „Tai – mano išsigelbėjimas“

Šeštadienio popietėmis žiūrovus prie ekranų kviečiančioje „Lietuvos ryto“ televizijos įdomių istorijų bei netikėtų avantiūrų laidoje „Pirmi kartai“ laukia jaukus ir atviras pokalbis su gimnastikos čempione ir aerobikos trenere Joana Bartaškiene, kuri „Daugirdas GYM“ klube pirmą kartą savo jėgas išbandys bokso ringe. Moteris pasakoja, kad šiemet yra lygiai keturiasdešimt penkeri metai, kaip ji į Lietuvą atvežė aerobikos sporto šakos madas, kuriomis greitai užsikabino mūsų šalies moterys.
„Tais laikais vyrai būdavo sportiškai aktyvesni, o moterys nedrįsdavo sportuoti. Tai kai atsirado aerobika, jos pamatė, kaip smagu daryti pratimus su muzika. Taip prasidėjo šis bumas ir man pasisekė, kad dirbdama dėstytoja, kaip tik tuo metu turėjau galimybę sudalyvauti Estijoje vykusiuose tobulinimosi kursuose, iš kurių parsivežiau visų reikalingų žinių“, – laidoje pasakoja trenerė.
Joana neslepia, kad sportas jai buvo ne tik veikla ar profesija, bet ir gyvenimo mokykla. Ji sako, kad būtent sportinė patirtis suformavo pagrindines jos asmenines savybes – atkaklumą, ryžtą ir pasitikėjimą savimi, kuriuo ji remiasi iki šiol tiek darbinėje veikloje, tiek kasdieniame gyvenime.
„Su kitomis gimnastėmis lyg ir buvome komanda, viena kitai linkėdavome laimėti, tačiau širdyje laimėti norėdavome ir pačios. Jeigu to noro neturėtume – nesiektume ir nelaimėtume, todėl gimnastika man davė pasitikėjimą savimi ir tą ryžtą, kad turiu laimėti, kad jeigu atėjau – turiu viską padaryti. Aš visada sakydavau – geriau man pavydi, bet nepagaili“, – teigia moteris.
Šiandien Joana toliau įkvepia žmones judėti. Jos vedamų treniruočių senjorėms grupė „Auksinis amžius“ keliauja po Lietuvą, dalyvauja renginiuose ir savo pavyzdžiu rodo, kad aktyvumas ir sportas nepriklauso nuo metų skaičiaus. Paklausta, iš kur semiasi tiek stiprybės, Joana išlieka atvira. Pastaruoju metu jos asmeninis gyvenimas pažymėtas skaudžiomis netektimis, tačiau palaidojusi mylimą vyrą, Joana neužsidarė skausme, o paguodos ir įkvėpimo gyventi toliau randa ją supančioje bendruomenėje.
„Liūdnas ir sunkus dabar laikotarpis, bet neisiu surūgusi ar susiraukusi. Žinau, kad turiu gyventi toliau, kad dar esu sveika, kad yra dėl ko gyventi. Aš, kaip moteris, buvau drąsi nuo jaunystės, rimta, siekianti savo tikslų. Sakiau – aš ne šiukšlė, šiukšlės man nereikia, todėl trisdešimt septynerius metus vyrui buvau karalienė. Ir jis sakydavo, kad niekada negalvojo, jog tiek ilgai nugyvens būdamas toks laimingas. Tai truputėlį ramina, tačiau tokiame amžiuje likti vienai yra liūdna ir sunku, bet tada nueinu į salę ir turbūt dabar aš dar daug visko prikursiu toms moterims, nes tai mano išsigelbėjimas“, – teigia Joana.
Kita šio šeštadienio laidos tema skirta didelę įtaką gyvenimo kokybei turinčiam vienam iš pagrindinių žmogaus pojūčių – klausai. Specialistai sako, kad žmonės pasitikrinti klausos ateina arba profilaktiškai, arba jau pajautę, kad klausa yra nusilpusi. Kai po atliktų tyrimų nusprendžiama, jog žmogui reikalingas klausos aparatas, prasideda jo parinkimas. Ir nors pasiūla yra didelė, neretai gaminamas individualus išsirinkto aparato antgalis, kuris suteikia išskirtinį patogumą.
„Turint 3D skenerį, nebereikia, kaip anksčiau, užkimšti ausies plastilinu, nes lazerio pagalba galime paprastai nuskenuoti žmogaus ausį. Smagu ir tai, kad šiais laikais galime naudoti realios ausies matavimo technologiją, kuri mums leidžia įsitikinti, jog tai, ką žmogui nustatėme programoje, būtent tą jis ir girdi ausyje, nes klausos aparatas turi būti pritaikytas kiekvienam žmogui individualiai. Negalima naudoti kaimyno, draugo ar artimojo aparato, nes taip sugadinsite klausą ar jai pakenksite“, – perspėja „Familia Clinica“ klausos priežiūros specialistė Agnė Staputienė.
Trečiajame laidos siužete – vertėjos Gabijos Lebednykaitės istorija. Moteris tikina žinanti visus darbo prie kompiuterio pavojus, todėl puoselėti gerą savijautą jai padeda sportas ir sveika mityba, o susidomėjusi priemonėmis, galinčiomis neutralizuoti oksidacinį stresą, ji atrado polifenolių-antioksidantų naudą. Jungtinės Karalystės Kembridžo universiteto mokslininkai, vadovaujami garsaus profesoriaus, onkologo Robert Thomas, atrinko daugiausiai polifenolių ir antioksidantų turinčius keturis superproduktus – brokolius, granatus, ciberžoles ir žaliąją arbatą, kuriuos patalpinę į kapsules, klinikiniais tyrimais nustatė jų priešvėžinį poveikį. Yra žinoma, kad polifenoliai ir antioksidantai, mažina ne tik onkologinių ligų, bet ir daugelio kitų lėtinių ligų riziką, nes palaiko imuninę sistemą. Atliktas nacionalinis klinikinis Pomi-T tyrimas pirmąkart pasaulyje patikimai įrodė, kad tinkamai suderinti skirtingų augalų polifenoliai ir antioksidantai, koncentruoti vienoje kapsulėje, slopina ne tik vėžio žymenų augimą, bet ir kitus organizmo uždegimo procesus, lemiančius įvairių lėtinių ligų atsiradimą bei vystymąsi.
„Pomi-T mano gyvenime atsirado atsitiktinai, nes jaučiausi pavargusi, artėjo žiema, kilo rizika susirgti, o susirgti aš nenorėjau, laukė daug darbų ir vaistinės lentynoje akys užkliuvo už šio maisto papildo. Tada atradau, kad polifenoliai yra naudingi. Tai galinga medžiaga, padedanti kovoti su uždegiminiais procesais, kurie mūsų organizme vyksta kartais net mums to nežinant“, – sako laidos pašnekovė.
Laida „Pirmi kartai“ – tai įkvėpimai, patarimai, nuotykiai ir įrodymas, kad troškimui mėgautis gyvenimu ribų nėra! Įkvepiame įveikti savo baimes ir pildyti svajones, dalinamės naudingais patarimais ir leidžiamės į nuotykius! Kartu su herojumi į jo „pirmą kartą“ neria ir laidos vedėjas Tomas Grigaitis. Žiūrėkite kiekvieną šeštadienį 17 val. tik per „Lietuvos ryto“ televiziją.