Filmavimo metu Rolandas Mackevičius nukrito

Skirtingas dainų aranžuotes nuolatos kuriantys prodiuseriai ir šiame projekte ieško rakto, kaip dainą paversti tokia, kad ji galėtų prasibrauti į radijo eterį. Ir nors pakeistos aranžuotes dažnai priverčia ekspertus persigalvoti, viena daina juos tiesiog priblokš.
„Į atranką Adomas atėjo kaip nurautas bičas su nurauta daina. Bet melodija jo dainoje buvo praktiškai iš dviejų garsų, todėl reikėjo sugalvoti visiškai naują muzikinį takelį. Todėl padarėm tokią muziką, su kuria smagu šokinėti su bokalais ant stalų. Tai jei pavyktų tai ištransliuoti pasirodymo metu, reiškia tai bus sėkmingas numeris“, – apie naujai sukurtą aranžuotę dalyvio Adomo kūriniui „Patarimai“ pasakoja Deivydas Zvonkus.
Kandžių komentarų autorių pasirodymams negailintys radijo ekspertai, nekartą pritrūko kūriniuose pačių atlikėjų identiteto, todėl prieš pat pasirodymą Stano naują dainos versiją pristatys drąsiai: „Šią dainą skiriame radijo ekspertams, kurie visada išgyvena, kad trūksta originalumo. Nors daina ir skamba praktiškai taip pat kaip visos dainos jų eteryje, bet jie kažkodėl vis tiek aiškina, kad čia ne jų eteriui. Arba aiškina, kad tos dainos per daug panašios į kitas ir vis tiek netinka. Tai va dabar jums, radijo ekspertai, bus daina, kuri yra maksimaliai nepanaši į jokias kitas dainas.“
Tačiau to, ką scenoje išgirdo radijo ekspertai – negalėjo tikėtis niekas. Vos po pirmų akordų atlikėjas ant kojų pakėlė tiek visus dalyvius, tiek prodiuserius, studijos žiūrovus ir patį vedėją. Nauja aranžuotė privertė šėlti visą studiją – vedėjas Rolandas Mackevičius taip įsijautė, kad užlipęs ant sofos nuo jos net nukrito.
„Sunku atsigauti. Adomai, pravesk pats laidą toliau“, – atsigulęs ant scenos laidoje kvapą vos atgaus Rolandas Mackevičius.
„Pirmą kartą Stano tikrai nesumelavo sakydamas, kad būsim nustebę. Mes tikrai nustebę“, – pripažins M1 laidų vedėjas Paulius Vaitiekūnas.
Tačiau ar tai, kad kūrinys išvarė visus iš proto ir privertė ne tik šokti, bet ir šaukti „pakartot" reiškia ir jo sėkmę radijo eteryje? Ką pasakys radijo ekspertai ir kaip į jų komentarus sureaguos dainą tobulinę prodiuseriai