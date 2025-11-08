Kodėl už Atlanto gyvenanti lietuvė influencerė Nerija vengia rodyti vyrą?

N. Laurinavičius – gerai žinoma influencerė. Jos „Instagram“ profilyje – daugiau nei 68,5 tūkstančiai sekėjų, su kuriais turinio kūrėja dalijasi savo kasdienybės Amerikoje detalėmis.
Už Atlanto ji emigravo dar 2011 metais, kai jos mama įsimylėjo Čikagoje gyvenantį lietuvį.
Nerija studijavo politikos ir ekonomikos mokslus, kurį laiką dirbo finansų srityje, o pastaruoju metu prisideda prie savo vyro Algirdo verslo.
Tačiau dabar ji imasi naujos veiklos – Nerija nori save realizuoti kaip atlikėją. Apie tai moteris jau šį sekmadienį pasikalbės ir su laidos vedėja Kristina Rimiene.
„Dabar, kadangi turiu platformą, noriu išnaudoti viską, ką stačiau savo visą gyvenimą. Daug metų mokiausi muzikos mokykloje, Lietuvoje įgijau muzikinį išsilavinimą, dainavau, grojau fortepijonu, išmokau teoriją, solfedžio. Amerikoje pratęsiau šią veiklą, nes čia visi studentai privalo turėti papildomos veiklos“, – sakys ji.
Kol kas Nerija turi tik vieną dainą. Tačiau ateityje žada jų ir daugiau. „Esu labiau klasikinės muzikos atstovė – galiu dainuoti operinę ariją, o ne popsą“, – pripažins Nerija.
Kaip tapo influencere?
Po koronaviruso pandemijos Nerija suvokė, jog dar nesijaučia pilnai savęs realizavusi. Todėl ji ėmėsi sau tuo metu naujos turinio kūrėjos veiklos.
„Mane įkvėpė Los Andželo influencerių kultūra. Tai yra Amerikos influencerių sostinė, o gal net ir viso pasaulio. Ten gyvena labai daug žmonių, kuriančių turinį socialiniams tinklams. Kai ten būni, toje atmosferoje, nori nenori pradedi domėtis, kas tas socialinių tinklų kūrimas, kokios galimybės. Mane tai labai suintrigavo“, – laidoje sakys Los Andžele gyvenanti lietuvė.
Atrodo, Nerijos profilyje gali rasti pačios įvairios informacijos – tiek apie ją dominančias temas, tiek apie asmeninį gyvenimą. Bet, visgi, savo antrosios pusės Nerija socialiniuose tinkluose neviešina. Moteris teigia netikinti mitu, jog socialiniuose tinkluose turi atskleisti viską.
„Nenoriu, kad kažkam būtų nepatogu. Esu ekstravertė, noriu skleisti žinutę – jei mano vyras nori sudalyvauti, tai jis ir sudalyvauja. Kartais jis to nori, kartais – ne“, – tikins moteris.
Be to, anot Nerijos, kartais tenka nusibrėžti ribas. Kitaip ši veikla gali turėti blogą įtaką psichologinei sveikatai.
„Man tai yra maloni veikla. Nepaisau normų. Būna žmonių, kurie bando susikurti turinį, kuris vientisų spalvų, temų ir panašiai. Aš dariau taip, kad man patiktų, todėl čia galima pamatyti ir chaoso“, – tikins ji ir pridurs, jog jai tiesiog pasisekė.
Nerija įsitikinusi, jog jos auditorija – smalsūs lietuviai, kuriems įdomus gyvenimas už Atlanto. Būna, ji netgi nori priversti žmones susimąstyti, kaip gyventi kitaip.
„Žmonės kartais supranta mano žinutę neteisingai – niekada nesakau, kad Amerikoje kažkas yra geriau. Sakau, jūs tiesiog pasižiūrėkite, kaip galima kitaip. Gal sakysite „ne, aš gyvenu geriau, mąstau geriau“ ir pradėsite tai labiau vertinti. O kiti gal pastebės, kad amerikiečiai labiau šypsosi ir tai taps įkvėpimu“, – pasakos Nerija.
Nerija savo paskyroje nevengia kalbėti ir politinėmis temomis, kurias išmano dėl įgyto išsilavinimo. Moters teigimu, skleisti žinutę jai yra net svarbiau negu gauti pinigų už reklamuojamus produktus.
„Čia buvo kaip ir mano gyvenimo tikslas, kurį jau buvau pamiršusi, kad labai noriu skleisti savo žinutes, skatinti žmones mąstyti. Dabar taip atsitiko, kad turiu bendruomenę ir galiu tęsti savo veiklą. Tos galimybės net yra svarbiau ir brangiau nei pinigai, kuriuos galiu gauti iš reklamų“, – neslėps Nerija.
Sklando kalbos, jog nuomonės formuotojai uždirba įspūdingus pinigus. Ar tiesa, kad ši profesija gali būti pelningesnė už tą, kurios diplomą turi moteris?
„Lyginant su politika, tai tikrai geresni pinigai. Bet aš labai mažai užsiimu reklamomis, nebent patinka koks projektas“, – pripažins ji.
Pirmieji įspūdžiai Amerikoje
Nerija persikėlė gyventi svetur tuomet, kai jai buvo vos 17 metų. Ją, kaip pasakos laidoje, Amerikoje iš pirmo žvilgsnio sužavėjo viskas – ir architektūra, ir bendruomenės, ir transporto priemonės. O ir mokyklos gyvenimas buvo ypatingas. Jai patiko viskas: nuo futbolo komandos palaikymo šokėjų kelio iki smulkiausių detalių.
„Nė nemoku papasakoti jausmų, kurie aplankė vos atvykus į Ameriką. Ėjau į kiekvieną ten esančią užkandinę, viskas man priminė filmus“, – pasakos ji.
Nerijos tėvai iki šiol gyvena Čikagoje. O ji pati savęs nelaiko nei lietuve, nei amerikiete.
„Kai grįžtu į Lietuvą, esu labiau amerikietė, o kai esu Amerikoje – sustiprėja mano lietuviškas identitetas. Aš nelabai prisirišu prie vietos, bet, pripažįstu, kad labai gera grįžti namo. <...> Lietuva man – gimtinė“, – sakys N. Laurinavičius.
Moterys pasikalbės ir apie politiką. Ką Neriją iš tikrųjų galvoja apie dabartinį JAV prezidentą Donaldą Trumpą? Tai išgirsite jau šį sekmadienį.