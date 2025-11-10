„Ryklys“ E. Gravrock negalėjo patikėti pristatyta verslo idėja: „Stebuklas“

Tačiau ar to užteks? Tą sužinosime jau šį pirmadienio vakarą.
Nuo kulinarinių aistrų ir namų priežiūros prekių iki originalių idėjų, užgimusių tiesiog… miške. O gal milijoninę apyvartą gali atnešti tiesiog katės ir šunys? Būtent tokias idėjas pamatysime šio pirmadienio laidoje.
Visame pasaulyje populiaraus verslumo šou dalyviai sieks įtikinti penkis „ryklius“: Kilo Health“ įkūrėją Tadą Burgailą, „East West Agro“ generalinį direktorių Gediminą Kvietkauską, multimilijoninio startuolio „CUJO AI“ įkūrėją Einarą Gravrock ir tik šį sezoną prie projekto prisijungusias Lietuvos vienaragio „Nord Security“ rinkodaros vadovę Tomą Sabaliauskienę ir „Profitus“ įkūrėją ir vadovę Viktoriją Čijunskytę.
Vieną didžiausių staigmenų pateikė Žydrūnas. 20 metų vystęs kitų verslus, jis galiausiai nusprendė įkurti ir savą – veganiškus ir natūralius namų aplinkos, kūnui ir gyvūnams skirtus produktus siūlantį prekės ženklą.
„Šiandien mūsų prekes jau galima rasti apie 2000 skirtingų prekybos vietų Baltijos šalyse, Norvegijoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Ukrainoje“, – vardino jis.
Investuotojai Žydrūno produktus išbandė ir patys, tačiau labiausiai juos nustebins netikėtas verslininko poelgis, siekiant įtikinti savo produkto kokybe.
„Ar galite savo namų valiklį išgerti?“ – paklausė jis ir užsivertė stiklinę su savo parduodamu valikliu.
Ką apie tokį jo žingsnį pasakė „rykliai“? Ar Žydrūnas sulaukė jų investicijų?
Ne ką mažiau projekto investuotojus nustebino ir savo idėją tiesiog miške atradę Donatas ir Renardas. Dienomis jie – inžinierius ir IT specialistai, o laisvalaikiu – bekelės fanai ir kūrybininkai.
Duetas pristatė produktą, kuris sieja ekologiškumą, madą bei automobilizmo aistrą. Tai – iš panaudotų automobilių variklių diržų pagaminti diržai ir raktų pakabukai.
„Jūs dviese jau esate šis prekės ženklas. Tačiau man stebuklas, kad pasaulyje yra net 148 žmonės, kurie tai nusipirko. Aš galvojau, kad jūs juokaujate – esu apakęs, kad čia tikras verslas. Tikrai pagarba, kad jūs tame esate. Tai – įrodymas, kad žmogaus fantazijai ribų nėra“, – sakė E. Gravrock, tačiau ar jis investavo į dueto idėją?
Dar vienas projekto dalyvis Deividas „rykliams“ pristatė jau 20 metų savo puoselėjamą kulinarinę aistrą. Jo tikslas – paversti ją stiprių prekės ženklu bei pelningu verslu.
Laidoje paaiškėjo, kad Deividą socialiniuose tinkluose seka ir G. Kvietkausko žmona. Tačiau ką apie jo idėją pasakė pats investuotojas?
„Mes norime mentorinti struktūrą, kuri gali tapti įmone, kitais metais samdančia 100 savo funkciją atliekančių žmonių. O dabar mes matome, kad turėsime žvaigždę, kuri eis raudonu kilimu“, – sakė T. Burgaila.
Netikėtos idėjos ir dar labiau netikėti „ryklių“ pasiūlymai – jau šį vakarą.
