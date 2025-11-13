D. Bosas dukros ir N. Bunkės sūnaus laukia ypatingas debiutas: garsios mamos neslėpė emocijų

Viena iš šeštadienio vakaro staigmenų – televizijos ekrane debiutuojanti Dainos Bosas dukra Magdalena Bosaitė, kurią išvysime kaip vieną iš renginio žinių reporterių, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Labai džiaugiuosi, kad Magdalena gali būti šios nuotaikingos šventės dalimi. Tai – graži, kūrybiška patirtis, leidžianti vaikams drąsiai kalbėti, bendrauti ir atrasti save. Man, kaip mamai, svarbiausia matyti jos norą augti ir išbandyti naujus dalykus“, – sako D. Bosas.
O Natalijos Bunkės sūnus Kristupas tapo vienu iš šventės žinių vedėjų. Jo laukė ir neeilinė patirtis – tam, kad į vaidmenį įsijausti būtų ir dar lengviau, jis iš tiesų filmavosi TV3 žinių studijoje!
Kristupo mama N. Bunkė savo sūnaus debiutą žinių vedėjo rolėje priima su šypsena: „Esu labai laiminga, kad Kristupas gali patirti tokį nuotykį televizijoje. Tai – puiki proga jam save išbandyti, lavinti drąsą ir bendrauti su žmonėmis. Smagu stebėti, kaip jis mokosi, atranda naujų dalykų ir drąsiai žengia į priekį. Juokais pasakiau, kad, jei Kristupas taip startuoja, šeimoje turėsime tikrą naują žvaigždę. Ir tai – tik pradžia!“
Prie Magdalenos ir Kristupo prisijungs ir Indrės Kavaliauskaitės vaikai – Marija Barbora ir Aleksandras. Jie dalinsis įspūdžiais, kalbins svečius, žvaigždes ir apdovanojimų nominantus Rožinio kilimo transliacijos metu, kurią išvysime prieš apdovanojimus.
„Vaikų mylimiausi 2025“ apdovanojimų scenoje šį šeštadienį pasirodys ryškiausios Lietuvos žvaigždės: OG Version, Paulina Paukštaitytė, Gabrielius Vagelis ir Gintė, „The Roop“, „Jauti“, Anyanya, Cleo ir King.
Renginį ves Audrius Bružas, Gelminė Glemžaitė, Kakė Makė ir Netvarkos Nykštukas, tad laukia išdaigos, juokas ir daugybė staigmenų visai šeimai!
Tiesioginė renginio transliacija – šeštadienį, nuo 19 val. 30 min. per TV3.
Šiuose rinkimuose savo favoritus nominavo ir balsavo šalies mokyklos, darželiai ir tūkstančiai vaikų iš visos Lietuvos – už savo mylimiausius jie atidavė beveik 50 tūkstančių balsų.
Nominacijos ir nominantai:
Mylimiausias atlikėjas/-a ar grupė: Jessica Shy, OG Version, Rokas Yan
Mylimiausia daina: „Apkabink“ – Jessica Shy, „Vienas“ – Free Finga, „Žvėris“ – Jessica Shy
Mylimiausias aktorius/-ė: Paulė Konstancija Giniotaitė („Kakė Makė“), Giedrius Savickas, Ineta Stasiulytė
Mylimiausias renginys: „Kakė Makė ir talentų šou“, „M.A.M.A.“ muzikos apdovanojimai, Jessica Shy koncertas
Mylimiausias turinio kūrėjas: Andrius Talžūnas, Edvinas Malakauskas, Rusnė Šerkšnaitė (curlygirly777)
Mylimiausias sportininkas/-ė: Jonas Valančiūnas, Mykolas Alekna, Rūta Meilutytė
Mylimiausia lietuviška knyga: „Domas ir Tomas. Dingusių katinų byla“ – Tomas Dirgėla, „Kakė Makė ir dovanų dėžutė“ – Lina Žutautė, „Laimė yra lapė“ – Evelina Daciūtė, Aušra Kiudulaitė
Mylimiausias Lietuvos žmogus: Gitanas Nausėda, Jessica Shy, Mama
Mylimiausias filmas: „Lilo ir Stičas“, „Minecraft“, „Vienas namuose“
Mylimiausias vaizdo žaidimas: GTA, Minecraft, Roblox
Mylimiausias žaislas: Labubu, LEGO, pliušinis meškiukas
Mylimiausias maistas: blynai, makaronai, pica
Dėl bendros idėjos sukurti išskirtinius apdovanojimus, kuriuose savo mylimiausius rinks jaunoji karta, susijungė 20-metį švenčiantys kūrybos namai ELITAZ ir visos šalies mylimos Kakės Makės atstovai bei TV3 žiniasklaidos grupė. „Vaikų mylimiausi 2025“ tikslas – kad vaikų nuomonė nuskambėtų garsiai, spalvingai ir labai įsimintinai.
