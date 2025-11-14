„Foje“ vadybininkas A. Butkevičius prisiminė grupės atsisveikinimo koncertą: „Nuskambėjus paskutiniam akordui, visi pasukome į skirtingas puses“

Šeštadienio popietėmis žiūrovus prie ekranų kviečiančioje „Lietuvos ryto“ televizijos įdomių istorijų bei netikėtų avantiūrų laidoje „Pirmi kartai“ laukia kelionė laiku kartu su muzikos prodiuseriu Artūru Butkevičiumi, kuris „Holos“ sveikatingumo studijoje pirmą kartą išbandys jogos praktiką.
Kėdainiuose augęs, Vilniuje žurnalistiką studijavęs vyras laukinių 90-ųjų šou pasaulį matė iš arti. Ir viskas prasidėjo nuo vieno renginio, kai Lietuvai atgavus nepriklausomybę, žmonės pajuto laisvę kalbėti apie tai, apie ką ilgai privalėjo tylėti.
„Sugalvojau renginio idėją, susistabdžiau gatve einantį Vytautą Kernagį, prisistačiau kas esu ir papasakojau, kad renginys skirtas AIDS temai. Jis vadinosi „Pirmoji prezervatyvo šventė“, į kurią atėjo keliais tūkstančiais didesnė minia, nei kad parduotas bilietų kiekis. Iki tol nei galėjome apie tai kalbėti, nei tų ligų buvo oficialiai. Ir tik laimingo sutapimo dėka, kai 90-aisiais atgavome nepriklausomybę, galėjome apie tai atvirai prabilti“, - pasakoja laidos herojus.
Dar tarnaudamas sovietinėje armijoje, Artūras pataikė į dalinio kultūros klubą, kur susipažino su Algiu Kriščiūnu ir neužilgo sulaukė kvietimo tapti „Foje“ vadybininku. Keturiolika metų gyvavusi legendinė grupė amžiams įsirašė į Lietuvos muzikos istoriją, o jos 1997 m. surengtas atsisveikinimo koncertas iki šiol laikomas didžiausiu, kurio pralenkti dar nepavyko jokiam kitam lietuviškos muzikos atstovui.
„Jaudulys, pasididžiavimas ir ašaros. Tu suvoki, kad tai nepasikartos. Ta akimirka, tas momentas nebepasikartos. Visgi, jau draugystės tuo metu buvo mažai. Pasibaigus paskutiniam akordui, realiai, visi pasukome į skirtingas puses“, - prisimena grupės vadybininkas.
Tačiau iširus grupei, Artūro veikla muzikos pasaulyje nesibaigė. Į jo gyvenimą ir širdį pasibeldė dainininkė Viktorija Mauručaitė, kuri šiandien po trisdešimt metų atkūrusi bendrą projektą su „Vitražu“, jau ruošiasi kitąmet startuosiančiam koncertiniam turui po Lietuvą.
„Didžiausias rokenrolas, kai tu esi populiariausios alternatyviojo roko grupės dalis, buvai nusiteikę prieš pop muziką ir po viso to, ką darei, propagavai bei kaip elgeisi, gyvenimas tau pateikia antrą pusę – pop žvaigždę iš Kauno. O atrodo, buvau visiškai priešingoje barikadų pusėje“, - juokiasi Artūras.
Kita laidos tema kvies išgirsti istoriko ir scenaristo Kęstučio Girdzijausko pasakojimą. Visą savo jaunystę regbį žaidęs vyras prisimena, kaip anuomet treniruodavosi 12 aukštų pastato laiptinėje, taip ugdydamas ištvermę ir tvirtumą.
Dar viena laidos tema – panevėžietės medikės ir dviejų anūkių močiutės Alinos Černeckės istorija apie tai, kaip jai pavyko numesti svorio ir susitvarkyti žarnyno sveikatą.
