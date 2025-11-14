„Scanoramoje“ įvyko filmo „Senio kelionės“ premjera: aktoriaus J. Budraičio kino ir gyvenimo vaidmenys

„Kinas yra mano tikrasis gyvenimas. Jis giliai įleido šaknis į mano kūną ir sielą, širdį ir poras. Kurdamas vaidmenį galėdavau pažvelgti į save į šalies – nepasakydamas svarbiausių dalykų žodžiais, perteikti juos kitais būdais“, – visą gyvenimą trunkantį santykį su kinu įvardija pagrindinis filmo veikėjas J. Budraitis.
Režisierius N. Milerius pasirinko kurti ne tradicinę biografiją, chronologine tvarka fiksuojančią veikėjo biografijos faktus, o pakviesti į J. Budraičio pasaulį, perteikti jo atmosferą.
„Norėčiau, kad vyresniems žiūrovams filmas primintų žmogaus pasirinkimų galimybes – amžius nėra kliūtis gyvybingumui ir atviram, smalsiam, tyrinėjančiam žvilgsniui. Jaunosios kartos žiūrovus filmas supažindins su turtinga lietuvių kino istorija.
Tai duoklė jos legendoms – režisieriui Vytautui Žalakevičiui, aktoriams Regimantui Adomaičiui, Broniui Babkauskui, Eugenijai Bajorytei, Algimantui Masiuliui“, – filmo sumanymą atskleidžia N. Milerius.
„Senio kelionės“ kartu su J. Budraičiu keliauja per jo kūrybinę biografiją ir atminties vietas, apmąsto aktoriaus profesijos ir žmogiškosios esaties ribas, kuria dialogą su žmonėmis, kartu su juostos pagrindiniu veikėju brėžiančiais jas ekrane ir kasdienybėje.
Naujausias filmas – jau antrasis N. Mileriaus ir J. Budraičio susitikimas kino aikštelėje. Ankstesnėje savo juostoje „Gyvenimas po mirties“ režisierius tyrinėjo mirtį kine ir teatre vaidinančių aktorių kūrybos ir gyvenimo sankirtas.
Scenines ir egzistencines gyvenimo pabaigos patirtis kartu su J. Budraičiu jame apmąstė aktoriai Rasa Samuolytė, Dainius Gavenonis, Lukas Malinauskas.
Nerijaus Mileriaus dokumentinis filmas „Senio kelionės“ – nuo lapkričio 27 d. Lietuvos kino teatruose.