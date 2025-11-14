Komedijos žanrą atradęs grupės „8 kambarys“ narys Deividas Alejūnas: „Iš reklamos uždirbu daugiau nei iš muzikos“

Nors grupės „8 kambarys“ narys Deividas Alejūnas teigia savęs verslininku nelaikantis, jis puikiai sugeba monetizuoti savo veiklą. Šį šeštadienį „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „Gyvenimas versle“ atlikėjas pasakoja, kad šiuo metu didžiausią jo gaunamų pajamų dalį sudaro reklamos socialiniuose tinkluose, o ne muzika. Pastaroji Deividui – pirmiausia kūrybinis procesas, kuriame finansinė nauda neužgožia meninės išraiškos.
„Kaip kūrėjai mes niekada negalvojome, kad darome tai dėl pinigų. Žinoma, visi suprantame, kad muzika tam tikra prasme yra verslas, tačiau kai įsitrauki į kūrybą – apie tai tiesiog pamiršti. Be to, tai, ką kuriame dabar, visai nėra orientuota į pardavimus“, – sako atlikėjas.
Deividas neslepia – vis daugiau žmonių jį atpažįsta ne iš muzikos pasaulio, o iš jo kuriamų humoristinio pobūdžio video, internete sulaukiančių šimtatūkstantinių peržiūrų. Vaikinas tikina, kad parodydamas savo kaip komiko pusę, jis gali kitiems suteikti emocijas, kurių nepavyksta perduoti per dainas.
„Turiu kvailą „skrolinimo“ ligą ir vieną dieną, sėdėdamas ant sofos priešais televizorių, užmačiau video, kurį stabdžiau ir pats sau komentavau. Tada pagalvojau, kad niekada nesu parodęs savo humoro. Nufilmavau, įkėliau ir nuo vieno įrašo sukilo peržiūros, pradėjo augti sekėjai. Žmonėms patiko, o man smagu duoti kitiems emociją. Juk tą patį darau ir dainomis – duodu gydančią, liūdną, nostalgišką emociją, bet tos linksmos per muziką perteikti nesugebu. Ir nors dabar esu savotiška neskoningo internetinio turinio policija, aš to nedarau iš pykčio. Visi tie žmonės man yra mieli ir aš nejaučiu jokio noro jiems įkąsti“, - teigia vyras.
Pradėjus augti sekėjų skaičiui, Deividą pastebėjo ir prekiniai ženklai. Atsiradę reklamos pasiūlymai jam ėmė generuoti pajamas ir, kaip sako pats atlikėjas, kur kas didesnes nei pavyksta uždirbti iš muzikos.
„Kai į tave yra atsuktos akys, žmonės žiūri bei stebi ką tu darai, tuo pačiu tos akys ateina ir iš prekės ženklų pusės. Jie pradėjo kreiptis su užklausomis, o aš pradėjau priiminėti reklaminius užsakymus. Iš pradžių net nežinojau, kaip ir kodėl už tai mokami tokie pinigai. Atrodė, kad sumos – tiesiog nelogiškai didelės“, - atvirauja Deividas.
Kita laidos tema pakvies susipažinti su Marija Salamakiniene, kuri prieš 14 metų iš Ispanijos į Lietuvą atvežė elektroepiliacijos procedūras, o šiandien džiaugiasi klestinčiu verslu bei sėkmingai veikiančiu „EPIL“ depiliacijos centru. Moteris pasakoja, kad Ispanijoje dirbo virtuvėje, plovė indus, gamino maistą, vėliau išbandė padavėjos darbą, o tuomet jos kelias pasisuko į modelių pasaulį, kuriame atrado šį inovatyvų nepageidaujamų plaukelių šalinimo būdą.
„Tiesiog nusiskutus, mane labai išberdavo, o norint pasidaryti depiliaciją vašku, reikėdavo atauginti plaukelius. Dirbant modeliu tai buvo nepriimtina, bet vis matydavau, kad kitos merginos visada pasiruošusios. Sykį pasiklausiau ir jos pasakė, kad visos Ispanijoje darosi elektroepiliaciją. Išbandžiau, po to ėmiau klausinėti savo meistrės, domėtis šia sritimi tiek daug, kad ji pasiūlė jos išmokti pačiai“, - savo istorija dalinasi Marija.
Trečiasis laidos siužetas nukels į Gargždus, kur savo svajonę įgyvendino Monika Kazragienė. Visada apie nuosavą verslą galvojusi moteris išbandė įvairias sritis, kol visiškai netikėtai atrado floristikos pasaulį, o meilę gėlėms pavertė verslu, Gargžduose atidarydama gėlių ir dovanų studiją „Gėlių loftas“. Čia Monika kuria ne tik kasdienes kompozicijas: vasarą ji puošia vestuvių šventes, o žiemą imasi jaukių kalėdinių projektų, dekoruodama įmonių fasadus bei interjerus.
„Gėlių verslas išsiskiria sezoniškumu. Vasarą visada yra daugiau darbo, o žiemą žmonės bijo pirkti gėles, manydami, kad jos gali nušalti. Bet džiugina tai, kad šiais laikais vis daugiau moterų nebelaukia, kada gėlių joms padovanos antra pusė, o pasidovanoja jas sau pačios. Tam turime ir gėlių prenumeratą, kurios dėka kiekvieną savaitę galima gauti po šviežių sezoninių gėlių puokštę. Ši paslauga populiari ir įmonių tarpe, kurioms rūpi jų įvaizdis“, - pasakoja Monika.
