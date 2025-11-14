Netikėta Anatolijaus Oleiniko išpažintis: augina 16 kačių

Anatolijus Oleinikas pasakojo, kaip jo namuose gyveno net šešiolika kačių: „Dabar techniškai liko apie 11. Trys dar neapsisprendė, liks gyventi ar ne. Ateina tik pavalgyti. Kiti ateina, kai jau nemato akys, pūliuoja šonai, tuomet vežiojam pas veterinarą ir gydom.
Fainai, bet reikia gyventi ne bute, o name. Mūsų katinai gastroliuoja, vieni yra miškiniai, kurie du kartus per dieną turi išeiti į mišką pasivaikščioti, kiti naminiai, kurie neišlips iš fotelio. Namuose jų nesijaučia.
Išeini pasivaikščioti po rajoną su vaiku – seka kokie penki ar šeši. Kartais stengiesi ištrūkti iš namų nepastebėtas, nes kitaip katinai seks iki pat miesto.“
Virtuvės šefas Alfas Ivanauskas pristatė savo du karališkuosius pudelius – Harį ir Edį, su kuriais leidžiasi į brangiųjų grybų – trumų – medžiokles.
„Parodose nedalyvauju, nes tai darbas, kurį reikia mokėti daryti. Moku kitus darbus daryti. O mano šunys irgi kitus darbus moka daryti. Trumų medžioklė man pačiam kaip šefui buvo labai įdomi – Prancūzijoje, Italijoje, Austrijoje. Lankomės ten, kur vyksta trumų medžioklės. Pradėjome prieš trejus metus – labai įdomi patirtis. Kaip tai vyksta? Kai šunys pradeda kasti, turi pats pabaigti tą procesą.“
Alfas laidoje pristatė savo naują leidinį apie šunis.
„Mano tikslas buvo padaryti knygą, kurioje didžioji dalis ingredientų – tie, kuriuos randame savo spintelėse, šaldytuvuose ar šaldikliuose. Ir atsakyti į klausimą: galima ar negalima tai duoti šuniui. Štai pievagrybis – galima? Paprika? Kietas sūris? Visi ragaujame mango – ar galima šuniui?
Atsiverčiat knygą ir žinot. Jei verdame šaltieną – ja galima pavaišinti ir šunį, svarbu, kad nebūtų druskos ar prieskonių. Visi mėgsta želę – gaminate mėlynių želę be cukraus ir galite pavaišinti savo šunį.“
Pasak Alfo, pavyzdžiui, austrės puikiai tinka šunims. „Austrėse gausu „Omega3“ riebalų rūgščių, geležies, baltymų, seleno, cinko, tad jos naudingos šunų širdžiai, ląstelėms ir bendrai organizmo savijautai“, – sako Alfas.
