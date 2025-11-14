Po ilgų metų tylos – pirmas I. Stasiulevičiūtės interviu: atsivėrė apie motinystę ir pasikeitusį gyvenimo būdą

Pasiūlymas, kuriam garsi moteris neatsispyrė – tai buvusių eterio kolegų Sauliaus Žvirgždo ir Gedo Saročkos radijo stoties M1 35-ojo gimtadienio proga rengiama tinklalaidė „Nuogas M1“. Jau šį sekmadienį pasirodys naujausias epizodas, kuriame I. Stasiulevičiūtė labai atvirai pasidalins daugybe dabartinio, aukštyn kojomis apsivertusio gyvenimo akimirkų, atskleis pabėgimo į Niujorką tikrąją priežastį, kodėl ėmė ir vieną dieną dingo iš socialinių tinklų, kaip motinystė jai neatvėrė jokių čakrų.
Valandos trukmės interviu nuskambėjo ne viena dar viešai nepasakota asmeninė istorija, taip pat – prisiminimai iš darbo radijuje laikų. Nuotoliniu vaizdo skambučiu pašnekovė vedėjus bei žiūrovus kaip tikra gidė „pavedžiojo“ ir po ikonines Niujorko vietas.
Ieva sako, kad „jei būtų turėjusi daugiau proto ir laiko galvoti“, tikrai nebūtų palikusi Lietuvos. Tačiau kodėl būtent Niujorkas?
„Pirmą kartą lankant Niujorką, aš kažkada esu leptelėjus, kad, žinot, jeigu ne Vilniuj, galėčiau gyvent Manhatane, galėčiau gyventi Niujorke. Tai atsargiai, žinokit, su tokiais norais, nes čia gal kažkas kažkur sėdi ir užsirašinėja“, – šypsosi nė kiek iš išvaizdos nepasikeitusi I.Stasiulevičiūtė.
Tinklalaidės žiūrovai taip pat išgirdo labai atvirų I. Stasiulevičiūtės pasakojimų apie požiūrį į motinystę, jos pačios motinystės „atostogas“ bei ką galvoja veikti paaugus sūnui.
„Neturiu jokių auklių, jaučiuosi, tarsi tapus mama, būčiau įmesta į universitetą, nes teko labai daug literatūros skaityti, daug visko išbandyti. Ir dabar aš jau jaučiu, kad aš jau pabuvau mama, tos čakros man neatsidarė. Supratau, kad reikia jau būtinai kažką veikti“, – sakė Ieva.
Pokalbio metu Ieva pasakojo, koks prabrangus miestas yra Niujorkas, kiek čia kas kainuoja ir kodėl geriau vengti kelionių taksi. Palikusi Lietuvoje susikurtą komfortą, darbus, visą sukauptą patirtį, ji teigia puikiai žinojusi, jog Amerikoje to paties, kuo užsiėmė tėvynėje, daryti nepavyks.
Vėliau tinklalaidėje kalba pakrypo apie laikus, kuomet ji dirbo M1 eteryje. I. Stasiulevičiūtė neslepia, kad tuomet labai daug, ko išmoko, „užaugo“ ir radijas visuomet turės specialią vietą širdyje. Tačiau neslepia – būta ir skaudžių akimirkų.
„Buvo tikrai labai labai sunku. Tai buvo kita sunkumo kategorija. Bet vėlgi, kaip tu tą sunkumą sureikšminsi? Aš manau, kad tu niekam neturi nieko įrodyti“, – pradėdama pasakoti apie kitą, neigiamą, radijo pusę, sakė Ieva.
