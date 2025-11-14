Tituluota plaukų koloristė I. Bagdonaitė apie nematomą kirpėjo darbo pusę: „Kartais klientai ateina išsikrauti ir palikti blogas emocijas“

Jau šį sekmadienį „Lietuvos ryto“ televizijos žiūrovų laukia savaitgalio ryto kulinarinė laida „Skanus gyvenimas“, kurioje žinoma kulinarė, receptų knygų autorė ir tinklaraštininkė Ilona Juciūtė pas save į svečius pasikviečia įdomius Lietuvos žmones, kurie vertina gerą maistą bei jaukius pokalbius. Šįkart ji susitiks su savo plaukų stiliste, tituluota koloriste Inga Bagdonaite, kuri ne tik kuria sceninius įvaizdžius, bet ir formuoja spalvų tendencijas.
„Plaukai yra mūsų karūna, todėl smagu moterims suteikti pozityvo, pasitikėjimo ir su labai didele meile tą darau. Dabar yra tendencijos iš tamsių spalvų pereiti prie šviesių: karamelinė, kakavinė, smėlio. Pasaulyje yra labai neramu, todėl norisi plaukuose sukurti ramybę“, – apie šiandienines plaukų madas pasakoja meistrė.
Nuo šešerių metų, kai prosenelės darželyje ji pirmą kartą supynė žolės kuokštus, Inga pajuto tikrą trauką šiai veiklai. Vėliau, kaip juokauja pati plaukų stilistė, eksperimentų našta teko seseriai ir lėlėms, tačiau laikui bėgant žaidimai virto tvirtais įgūdžiais. Anot Ingos, kiekviena klientė ateina su savomis vizijomis, tačiau meistro užduotis – ne tik jas išpildyti, bet ir atsakingai nukreipti link teisingų sprendimų.
„Sakoma, kad klientas visada teisus, bet aš irgi turiu savo žodį. Mes – meistrai – turime akį, juk ir mokėmės šitos srities tam, kad labai teisingai nuvestume moterį į plaukų grožio kelią. Būna, kad ateina ir su labai prastos būklės plaukais, kai iš karto matau, jog nieko gero nesigaus. Tuomet siūlau geriausią ir saugiausią variantą“, – pasakoja laidos viešnia.
Nors Inga save laiko pozityviu žmogumi, ji neslepia, kad tenka nemažai dirbti, norint išlaikyti vidinę pusiausvyrą. Būtent dėl to ji domisi psichologija, savirefleksija ir sąmoningumu, nes, kaip pati sako, grožio specialisto darbe svarbu ne tik techniniai įgūdžiai, bet ir gebėjimas suprasti žmones.
„Kai pradėjau dirbti, iš pradžių man buvo sunku. Esu dzūkė, o Kaune žmonės tikrai kitokie. Tuo metu patyriau šoką, todėl dirbau tuo klausimu kaip suprasti kolegas, klientus. Nebuvau pratusi prie apkalbų, pasišaipymų, pasijuokimų, kiti tai imtų į galvą, o aš noriu paimti ir išmesti, kas man nereikalinga. Kartais klientai pas tave ateina išsikrauti ir palikti blogas emocijas. Arba ateina su antromis pusėmis ar mamomis ir pradeda aiškinti, kaip dažyti. Aš to nenoriu. Noriu mėgautis savo darbu ir kad manimi pasitikėtų“, – teigia plaukų stilistė.
Laidoje gamintų Ingos kotletukų receptas
Ingredientai:
1 kg maltos mėsos (pusė kiaulienos, pusė jautienos)
5 kiaušiniai
3 v. š. džiūvėsėlių
2 v. š. pomidorų padažo
2 v. š. grietinės
2 lauro lapeliai
„BERIU“ prieskoniai kiaulienai
Druska ir pipirai pagal skonį
Keli juodieji pipirų grūdeliai
Alyvuogių arba saulėgrąžų aliejus kepimui
Gaminimas: Į maltą mėsą įmuškite kiaušinius, suberkite džiūvėsėlius, pagardinkite druska, pipirais ir prieskoniais kiaulienai. Viską gerai išminkykite, kad masė būtų vientisa ir puri. Suformuokite kotletukus, sudėkite juos į įkaitintą keptuvę su aliejumi ir apkepkite iš abiejų pusių, kol gražiai apskrus. Apkepusius kotletus sudėkite į puodą, įpilkite vandens tiek, kad apsemtų maždaug iki pusės, įdėkite lauro lapelius ir kelis pipirų grūdelius. Uždenkite ir troškinkite ant silpnos ugnies apie 20 min. Pabaigoje įdėkite pomidorų padažo ir grietinės, viską lengvai išmaišykite, dar patroškinkite 10 min. ir leiskite padažui sutirštėti. Patiekite su bulvių koše ir burokėlių salotomis.
