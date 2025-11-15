„Kelias į žvaigždes“ išgarsėjusi Agnė Petravičienė prisipažino patyrusi rimtą traumą: „Buvo tragedija“

Mokytoja iš Alytaus akimirksniu tapo viena ryškiausių realybės šou „Kelias į žvaigždes“ dalyvių, žiūrovus pakerėjusi ne tik savo balsu, bet ir nepalaužiama drąsa bei charakteriu.
Būtent tokia Agnė vėl pasirodė ir pirmajame jubiliejiniame „Kelias į žvaigždes. Po 20 metų“ koncerte, vykusiame liepą.
Į sceną ji žengė vos prieš dieną patyrusi sunkią traumą, apie kurią plačiau papasakojo LNK laidos „Bus visko“ filmavime.
„Ten buvo tragedija… Turėjau koncertą, ir kadangi vis tik esu su akiniais – be jų labai blogai matau – užsikabinau viešbutyje ir stipriai trenkiausi į atidarytas duris.
Supratau, kad nevaldau dešinės rankos, labai sunku įkvėpti, o juk reikia gyvai dainuoti“, – apie patirtą traumą laidos „Bus visko“ filmavime atviravo Agnė.
Nors skausmas buvo itin stiprus, dainininkė nesvarstė pasitraukti iš pasirodymo.
Vis dėlto, tik pradėjusi dainuoti ji suprato, kad laukia dar didesnis išbandymas.
„Dainuojant žinau, kad įkvėpiu – baisus skausmas. Galva pradėjo svaigti nuo šviesų, galvoju: ką dabar daryt, aš tuoj nukrisiu… Reikia atsisėsti ant tų laiptų, bet kaip?
Dešinė ranka nevaldoma, mikrofoną laikau kita. Nesugalvojau nieko gudriau, kaip nusiauti batus. Žmonės turbūt galvojo – durna, atėjo su batais ir nusiiminėja... O iš tikrųjų tai buvo pauzė įkvėpti, truputėlį atsisėsti, sumažinti skausmą“, – dabar su šypsena tą akimirką prisiminė ji.
Plačiau apie prieš 20 metų vykusio tuo metu populiaraus projekto „Kelias į žvaigždes“ užkulisius, ryšį su Radži Aleksandrovičiumi bei santykius su nuo viešumos slepiamu vyru – visa tai pamatysite šeštadienį LNK laidoje „Bus visko“ nauju laiku – 17.30 val.
