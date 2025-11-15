„Pacai“ vadovė papasakojo apie garsius svečius ir neįprastus jų reikalavimus: „Tokie prašymai – ne kasdien“

Virš 23 metų svetingumo versle dirbanti R. Pulkauninkaitė-Macikė viešbučiui „Pacai“ vadovauja jau daugiau nei 7 metus. O savo karjerą ji pradėjo nuo kazino verslo, kai tik jis tapo legalus Lietuvoje.
„Buvau jauna, buvo įdomu sužinoti, kas tai per verslas. Gavau labai aukšto lygio vadybinę mokyklą, universitetą, nes kazino verslas yra panašus į banko. Kiekvieno darbuotojo judesys yra filmuojamas ir stebimas, nes žetonai yra pinigai.
Visos procedūros – labai griežtos. Atsimenu, per kameras netgi stebėdavo, kiek kartų kiekvienas darbuotojas nusišypso. Buvau atsakinga už klientų aptarnavimą“, – pasakojo ji ir pridūrė, jog iškart po darbo ten, jos karjera pasisuko link viešbučių verslo, o „Pacai“ – jau trečiasis, kuriame dirba.
Garsūs svečiai ir jų prašymai
Šiuo metu sostinėje įsikūrusiame viešbutyje „Pacai“, kuriame yra 104 kambariai, apsistoja aukščiausio rango pareigas užimantys asmenys, karališkųjų šeimų atstovai, taip pat ir pasauliniu lygiu žinomos garsenybės. Viešbutyje išvis dirba 120 žmonių.
Dėl privatumo politikos Rūta negali aptarti visų, čia apsistojusių, tačiau kelios žvaigždės ir pačios buvo prabilusios apie viešnagę šiame viešbutyje.
„Lydėjau vieną princesę į kambarį, nes to reikalauja protokolas. Atidarome duris ir jai išsprūsta „oho“. Galvoju, juk tu gyveni rūmuose, o mes dar sugebame tave nustebinti! Buvo didžiausias įvertinimas“, – su malonumu prisiminė Rūta.
Viešbutis taip pat įspūdį paliko ir vienai žymiausių performansų kūrėjų Marinai Abramovič.
„Ji pas mus gyveno maždaug prieš metus, sunkiai vaikščiojo, su lazdele. Užsirašė į mūsų SPA procedūrą, jai padarė gerą masažą ir... ji išėjo be lazdelės. Tada atėjusi į registratūrą ji pasakė, kad padarėme stebuklą“, – džiaugėsi laidoje generalinė viešbučio direktorė.
Viešbutyje buvo apsistojęs ir garsusis gelbėtojas, aktorius Davidas Hasselhoffas, „YouTube“ žvaigždė ishowspeed bei aktorė Winona Ryder.
Neretai sklando kalbos, kad tokie svečiai kelia aukštus reikalavimus, tačiau Rūta patikino, jog tai ne visuomet tiesa.
„Kartais žvaigždžių reikalavimai atrodo paprasti. Pavyzdžiui, 9 valandą ryto prie kambario durų padėti salierų sulčių. Nesudėtinga tokius išpildyti. Tačiau yra tekę organizuoti ir vizitus pas medikus, privačius skrydžius.
Tokie prašymai – ne kasdien. Bet mūsų darbuotojai gali suorganizuoti nuo plaukų persodinimo iki privataus lėktuvo ar asmeninės teniso treniruotės, jeigu tik reikia. Jų jau niekas nebestebina“, – šypsojosi ji.
Kaip užsieniečius mokė teisingai ištarti viešbučio pavadinimą
Rūtai yra tekę girdėti visokių pavadinimo „Pacai“ tarimo versijų. Pavyzdžiui, „Michelin“ apdovanojimų metu, anot jos, buvo ištarta „pakai“. Kad tokių situacijų būtų kuo mažiau, komanda bando edukuoti savo gyventojus.
„Pirmus metus, kai atsidarėme, savo kambariuose dėjome kortelę, skirtą užsieniečiams, kaip teisingai ištarti mūsų viešbučio pavadinimą. Rašydavome paraidžiui, kaip tarti“, – tikins Rūta.
Minėtuose „Michelin“ apdovanojimuose buvo įteikti rakteliai ir geriausiems viešbučiams pasaulyje. Iš Lietuvos buvo pakviestas tik „Pacų“ viešbutis.
Buvo vertinamas unikalumas, autentiškumas, kad tai – ne tik nakvynė.
„Net nežinome, kada pas mus atvyko inspektorius, kurio dėka gavome apdovanojimą. Bet juk kiekvieną dieną turime dirbti taip, tarsi jis ateitų“, – šypsojosi R. Pulkauninkaitė-Macikė.
Rūtos motinystės atostogos šiltuose kraštuose ir vyro staigmena – vestuvės Zanzibare
Pati Rūta yra gyvenusi įvairiose šalyse – nuo Ispanijos iki Balio. Tokį sprendimą lėmė noras išnaudoti motinystės atostogas šiltuose kraštuose. „Juokėmės, kad tai turbūt geriausias iki šiol patirtas šeimos nuotykis“, – teigė Rūta.
Dar vienas įdomus dalykas – poros vestuvės Zanzibare. Jas vyras suorganizavo nuo A iki Z, o Rūtai teliko pasirūpinti tik suknele.
Dar jie kartu Lietuvoje įsigijo žiedus, o visa kita jai buvo staigmena.
„Važiavome su draugais, keturiese. Galiu pasakyti, kad man tai buvo šventė. Buvau atsipalaidavusi, buvo gera, labai egzotiška“, – prisiminė ji.
„Floristiniame deserte“ – kaklo aksesuaras
Prabangiame restorane „Elven“ floristikos dizainerė Kristina Rimienė sukurs ištaigingą kaklo papuošalą. Jame ji panaudos nedaug gėlių žiedų, bet pademonstruos techniką ir įrodys, kad išmanant floristikos dizainą, šį amatą ir specifiką galima tikrai sukurti nuostabių dalykų.
Ant vielinio pagrindo bus įkomponuotos vilnoniais siūlais puoštos gyvatėlės, o vėliau nuguls nerinių žiedai, plokščiasis smilgūnas, džiovintos ir dažytos kiškio uodegėlės, džiovintas hortenzijos žiedas bei dekoratyvus anturio lapas.
Šį kaklo papuošalą vėliau bus galima transformuoti ir į kitą aksesuarą, pavyzdžiui, nešiojamą ant galvos.
